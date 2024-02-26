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Posted Сегодня, 15:59

Published Сегодня, 15:59

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

ЛДНР, Запорожье и Херсонскую область включили в Южный военный округ

ЛДНР, Запорожье и Херсонскую область включили в состав Южного военного округа

26 февраля 2024, 15:59
Фото: Изображение Midjourney
ЛДНР, Запорожье и Херсонскую область включили в Южный военный округ
Новые субъекты РФ включили в список регионов, расположенных в Южном военном округе, указ появился на федеральном портале правовой информации.

В понедельник, 26 февраля, на портале правовой информации появился указ за подписью президента Владимира Путина о новом военно-административном делении страны.

Согласно указу, на территории России воссоздали Московский и Ленинградский военные округа, также существенные изменения претерпел состав Южного военного округа, в который включили четыре новых субъекта.

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Теперь к Ростовской, Астраханской, Волгоградской областям, Краснодарскому и Ставропольскому краю и девяти республикам добавили ЛДНР, а также Запорожскую и Херсонскую области.

Указ обретет законную силу с 1 марта 2024 года.

Напомним, уже прошло два года с начала спецоперации, за это время к России присоединились еще два региона. Сейчас между субъектами РФ налаживают взаимодействие в разных сферах, начиная от развития транспортной инфраструктуры регионов и Республик и заканчивая сотрудничеством в социальной сфере.

Ранее стало известно, что в Ростовской области собираются «раздавать» участки земли бойцам СВО, которые отличились за время своей службы на Украине.

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