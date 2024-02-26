ЛДНР, Запорожье и Херсонскую область включили в состав Южного военного округа

Напомним, уже прошло два года с начала спецоперации, за это время к России присоединились еще два региона. Сейчас между субъектами РФ налаживают взаимодействие в разных сферах, начиная от развития транспортной инфраструктуры регионов и Республик и заканчивая сотрудничеством в социальной сфере.