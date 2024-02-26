ЛДНР, Запорожье и Херсонскую область включили в состав Южного военного округа

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
В понедельник, 26 февраля, на портале правовой информации появился указ за подписью президента Владимира Путина о новом военно-административном делении страны.
Согласно указу, на территории России воссоздали Московский и Ленинградский военные округа, также существенные изменения претерпел состав Южного военного округа, в который включили четыре новых субъекта.
Теперь к Ростовской, Астраханской, Волгоградской областям, Краснодарскому и Ставропольскому краю и девяти республикам добавили ЛДНР, а также Запорожскую и Херсонскую области.
Указ обретет законную силу с 1 марта 2024 года.
Напомним, уже прошло два года с начала спецоперации, за это время к России присоединились еще два региона. Сейчас между субъектами РФ налаживают взаимодействие в разных сферах, начиная от развития транспортной инфраструктуры регионов и Республик и заканчивая сотрудничеством в социальной сфере.
Ранее стало известно, что в Ростовской области собираются «раздавать» участки земли бойцам СВО, которые отличились за время своей службы на Украине.