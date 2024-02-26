МСП из ИТ-отрасли в 2023 году привлекли льготных кредитов на 96% больше, чем в 2022

ТАСС сообщает, что генеральный директор КМСП Александр Исаевич проинформировал о том, что поддержка малого и среднего предпринимательства в сфере информационных технологий является одной из приоритетных задач, решение которой способствует повышению технологического суверенитета России и решению вопросов импортозамещения. Использование Национальной гарантийной системы и предоставление льготных кредитов позволяют значительно увеличить объемы поддержки субъектов МСП в сфере информационных технологий. В прошлом году предприятия малого и среднего бизнеса получили поддержку на сумму около 30 миллиардов рублей. Исаевич напомнил, что объем льготных кредитов в 2019 году составлял 5,3 миллиарда рублей.