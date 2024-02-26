МСП из ИТ-отрасли в 2023 году привлекли льготных кредитов на 96% больше, чем в 2022

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Данный показатель превышает сумму 2022 года на 96%. Слова Исаевича приводятся в пресс-релизе Корпорации МСП.
ТАСС сообщает, что генеральный директор КМСП Александр Исаевич проинформировал о том, что поддержка малого и среднего предпринимательства в сфере информационных технологий является одной из приоритетных задач, решение которой способствует повышению технологического суверенитета России и решению вопросов импортозамещения. Использование Национальной гарантийной системы и предоставление льготных кредитов позволяют значительно увеличить объемы поддержки субъектов МСП в сфере информационных технологий. В прошлом году предприятия малого и среднего бизнеса получили поддержку на сумму около 30 миллиардов рублей. Исаевич напомнил, что объем льготных кредитов в 2019 году составлял 5,3 миллиарда рублей.
Лидерами по совокупной поддержке и показателям ее роста в сравнении с 2022 годом стали Москва и Санкт-Петербург. Москва — 15,8 миллиарда рублей (прирост на 112%), а Санкт-Петербург — 3,3 миллиарда рублей (прирост на 107%). Кроме того, в пятерку лучших по данному показателю регионов также вошли Республика Татарстан (1,6 миллиарда рублей, прирост 57%), Республика Башкортостан (0,7 миллиарда рублей, прирост 418%) и Самарская область (0,6 миллиарда рублей, прирост 129%).
Национальная гарантийная система включает в себя Корпорацию МСП, МСП Банк и региональные гарантийные организации. С их помощью предприятия малого и среднего бизнеса могут под гарантии и поручительства получать финансирование от банков без залога или при его недостаточности. Поддержка предоставляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».