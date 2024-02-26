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Posted Сегодня, 07:36

Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 07:39

Updated Сегодня, 07:39

Донской разработчик создал игру о Ростове на международной площадке

На международной площадке появилась онлайн-игра о Ростове-на-Дону

26 февраля 2024, 07:36
Фото: 1MI
Донской разработчик создал игру о Ростове на международной площадке
Игра под названием «Ты настоящий ростовчанин» от разработчика Артема Рыбальченко вышла на площадке «Яндекс Игры» в феврале 2024 года.

Разработчик Артем Рыбальченко, который выпускает игры под ником Blogproger, рассказал корреспонденту о том, почему решил создать проект, рассчитанный на локальную аудиторию на международной платформе.

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Игра «Ты настоящий ростовчанин» представляет из себя серию тестов и викторин, где понять некоторые вопросы и слова дано только коренным жителям Ростовской области.Игра «Ты настоящий ростовчанин» представляет из себя серию тестов и викторин, где понять некоторые вопросы и слова дано только коренным жителям Ростовской области.
Игра «Ты настоящий ростовчанин» представляет из себя серию тестов и викторин, где понять некоторые вопросы и слова дано только коренным жителям Ростовской области.Игра «Ты настоящий ростовчанин» представляет из себя серию тестов и викторин, где понять некоторые вопросы и слова дано только коренным жителям Ростовской области.
Игра «Ты настоящий ростовчанин» представляет из себя серию тестов и викторин, где понять некоторые вопросы и слова дано только коренным жителям Ростовской области.
Фото: Артем Рыбальченко / Яндекс.игры

«Я родился, вырос в Ростове. Можно сказать, что благодаря этому городу я стал тем, кто я сейчас — программистом с широким спектром деятельности. Поэтому решил оставить небольшое напоминание себе об этом среди других своих проектов, в которые играют пользователи не только из России, но и из Турции, Японии, Германии и других стран по всему миру», — делится разработчик.

Игра «Ты настоящий ростовчанин» представляет из себя серию тестов и викторин, где понять некоторые вопросы и слова дано только коренным жителям Ростовской области.

Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовский программист обвинил следователя в шантаже и угрозах.

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