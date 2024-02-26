На международной площадке появилась онлайн-игра о Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Разработчик Артем Рыбальченко, который выпускает игры под ником Blogproger, рассказал корреспонденту о том, почему решил создать проект, рассчитанный на локальную аудиторию на международной платформе.
«Я родился, вырос в Ростове. Можно сказать, что благодаря этому городу я стал тем, кто я сейчас — программистом с широким спектром деятельности. Поэтому решил оставить небольшое напоминание себе об этом среди других своих проектов, в которые играют пользователи не только из России, но и из Турции, Японии, Германии и других стран по всему миру», — делится разработчик.
Игра «Ты настоящий ростовчанин» представляет из себя серию тестов и викторин, где понять некоторые вопросы и слова дано только коренным жителям Ростовской области.
Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовский программист обвинил следователя в шантаже и угрозах.