На международной площадке появилась онлайн-игра о Ростове-на-Дону

«Я родился, вырос в Ростове. Можно сказать, что благодаря этому городу я стал тем, кто я сейчас — программистом с широким спектром деятельности. Поэтому решил оставить небольшое напоминание себе об этом среди других своих проектов, в которые играют пользователи не только из России, но и из Турции, Японии, Германии и других стран по всему миру», — делится разработчик.