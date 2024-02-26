На Ростовскую область надвигается потепление до +10 градусов

Во вторник, 27 февраля, жителей Ростовской области ожидает облачная погода с прояснениями. Хотя на дорогах возможно появление гололеда, осадков в регионе не будет. Скорость ветра увеличится до 18 метров в секунду, а ночью ударят морозы до -12 градусов. Днем воздух прогреется до +5-8 градусов.