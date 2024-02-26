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Posted Сегодня, 17:57

Published Сегодня, 17:57

Modified Сегодня, 17:59

Updated Сегодня, 17:59

На Ростовскую область надвигается потепление до +10 градусов

На Ростовскую область надвигается потепление до +10 градусов

26 февраля 2024, 17:57
Фото: 1MI
На Ростовскую область надвигается потепление до +10 градусов
В Ростовской области ожидается потепление до +10 градусов, об этом сообщили в Ростовском гидрометцентре.

Синоптики предупредили жителей Ростовской области, что в ближайшие дни дончан ждет переменчивая погода с большими перепадами температуры и сильным ветром скоростью до 18 метров в секунду.

Во вторник, 27 февраля, жителей Ростовской области ожидает облачная погода с прояснениями. Хотя на дорогах возможно появление гололеда, осадков в регионе не будет. Скорость ветра увеличится до 18 метров в секунду, а ночью ударят морозы до -12 градусов. Днем воздух прогреется до +5-8 градусов.

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В среду, 28 февраля, четверг, 29 февраля, дончан также ожидает ветреная и сухая погода со скоростью ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться от -10 до +9 градусов.

Ранее синоптики объявили, что в России и Ростове-на-Дону в частности стало намного меньше снежных и холодных дней.

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