На Ростовскую область надвигается потепление до +10 градусов

Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
Синоптики предупредили жителей Ростовской области, что в ближайшие дни дончан ждет переменчивая погода с большими перепадами температуры и сильным ветром скоростью до 18 метров в секунду.
Во вторник, 27 февраля, жителей Ростовской области ожидает облачная погода с прояснениями. Хотя на дорогах возможно появление гололеда, осадков в регионе не будет. Скорость ветра увеличится до 18 метров в секунду, а ночью ударят морозы до -12 градусов. Днем воздух прогреется до +5-8 градусов.
В среду, 28 февраля, четверг, 29 февраля, дончан также ожидает ветреная и сухая погода со скоростью ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться от -10 до +9 градусов.
Ранее синоптики объявили, что в России и Ростове-на-Дону в частности стало намного меньше снежных и холодных дней.