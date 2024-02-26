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Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

Названы районы Ростова с самыми высокими ценами на покупку жилья

Назван район Ростова-на-Дону с самыми дешевыми квартирами

26 февраля 2024, 10:51
Фото: Изображение Midjourney
Названы районы Ростова с самыми высокими ценами на покупку жилья

Ленинский и Кировский районы Ростова-на-Дону стали лидерами по ценам на жилье

Предложение на рынке недвижимости в Ростове увеличилось как на первичном, так и на вторичном рынке, рассказал корреспонденту RostovGazeta руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

По итогам первой половины февраля, предложение квартир на рынке новостроек выросло на 38% год к году. Объясняется это ударными темпами ввода жилья в городе. Спрос при этом в этом сегменте рынка упал примерно на 1%.

За год квартиры в новостройках Ростова подорожали на 21% — с 4,8 миллиона рублей до 5,8 миллиона рублей. Средняя цена квадратного метра поднялась на 17% — со 104,4 тысячи рублей до 123,4 тысячи рублей.

Что касается вторичного рынка недвижимости, то предложение тут год к году выросло лишь на 3%. Спрос же упал еще больше — на 26%. При этом стоимость квартир на вторичном рынке только растет. За год цены увеличились на 19% — с 4,3 миллиона рублей до 5,1 миллиона рублей. Настолько же выросла цена за квадратный метр — с 95,3 тысячи рублей до 113,3 тысячи рублей.

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Если говорить конкретно о районах города, то самые высокие цены на новостройки зафиксированы в Кировском (164,7 тысячи рублей за квадратный метр), Ленинском (156,4 тысячи рублей за квадратный метр) и Советском (135,4 тысячи рублей за квадратный метр). Дешевле всего квартиры продаются в Ростове в Первомайском районе (105,7 тысячи рублей за квадрат).

Фото: 1MI

На вторичном рынке в лидерах также оказались Кировский (151 тысяча рублей за квадратный метр), Ленинский (136,4 тысячи рублей за квадратный метр) районы, а также Пролетарский район (124,4 тысячи рублей за квадратный метр).

Фото: 1MI

Ранее RostovGazeta рассказала, как выглядят самые дорогие квартиры Ростова.

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