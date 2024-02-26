Назван район Ростова-на-Дону с самыми дешевыми квартирами

Что касается вторичного рынка недвижимости, то предложение тут год к году выросло лишь на 3%. Спрос же упал еще больше — на 26%. При этом стоимость квартир на вторичном рынке только растет. За год цены увеличились на 19% — с 4,3 миллиона рублей до 5,1 миллиона рублей. Настолько же выросла цена за квадратный метр — с 95,3 тысячи рублей до 113,3 тысячи рублей.