Назван район Ростова-на-Дону с самыми дешевыми квартирами

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
По итогам первой половины февраля, предложение квартир на рынке новостроек выросло на 38% год к году. Объясняется это ударными темпами ввода жилья в городе. Спрос при этом в этом сегменте рынка упал примерно на 1%.
За год квартиры в новостройках Ростова подорожали на 21% — с 4,8 миллиона рублей до 5,8 миллиона рублей. Средняя цена квадратного метра поднялась на 17% — со 104,4 тысячи рублей до 123,4 тысячи рублей.
Что касается вторичного рынка недвижимости, то предложение тут год к году выросло лишь на 3%. Спрос же упал еще больше — на 26%. При этом стоимость квартир на вторичном рынке только растет. За год цены увеличились на 19% — с 4,3 миллиона рублей до 5,1 миллиона рублей. Настолько же выросла цена за квадратный метр — с 95,3 тысячи рублей до 113,3 тысячи рублей.
Если говорить конкретно о районах города, то самые высокие цены на новостройки зафиксированы в Кировском (164,7 тысячи рублей за квадратный метр), Ленинском (156,4 тысячи рублей за квадратный метр) и Советском (135,4 тысячи рублей за квадратный метр). Дешевле всего квартиры продаются в Ростове в Первомайском районе (105,7 тысячи рублей за квадрат).
На вторичном рынке в лидерах также оказались Кировский (151 тысяча рублей за квадратный метр), Ленинский (136,4 тысячи рублей за квадратный метр) районы, а также Пролетарский район (124,4 тысячи рублей за квадратный метр).