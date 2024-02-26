Названы минимальный и максимальный размеры пособия по безработице в 2024 году

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Как пишет newia.ru, пособие по безработице представляет собой социальную выплату, начисляемую потерявшим работу гражданам Российской Федерации на регулярной основе. Отмечается, что получать пособие могут только россияне, которые официально оформили статус безработного, то есть они должны состоять на учете в ЦЗН. Выплата пособия в определенном размере осуществляется до тех пор, пока безработный гражданин не трудоустроится, либо до истечения срока, предусмотренного законодательством Российской Федерации.
Есть ряд условий, которые являются обязательными для получения пособия по безработице: заявителю должно быть не меньше 16 лет, у него не должно быть занятости в сфере бизнеса. Кроме этого, в выплате откажут проходящим службу в ВС России, осужденным, а также тем, кто отказался от двух вакансий, которые предложат безработному в течение 10 дней.
Кроме того, для оформления пособия по безработице необходимо фактически быть трудоустроенным официально в течение как минимум 26 недель. Расчетным периодом считается один календарный год, то есть 12 месяцев, которые предшествуют подаче соответствующего заявления.
Размер пособия по безработице рассчитывается с учетом нескольких факторов: периода, в течение которого гражданин был уволен, среднего размера заработной платы на том месте, где он был трудоустроен до увольнения, а также причины, по которой он хочет оформить статус безработного.
В феврале текущего года была проведена индексация данной выплаты, и ее максимальный размер составил 13 751 рубль, а самое низкое пособие повысилось до 1613 рублей.