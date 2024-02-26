Названы минимальный и максимальный размеры пособия по безработице в 2024 году

Есть ряд условий, которые являются обязательными для получения пособия по безработице: заявителю должно быть не меньше 16 лет, у него не должно быть занятости в сфере бизнеса. Кроме этого, в выплате откажут проходящим службу в ВС России, осужденным, а также тем, кто отказался от двух вакансий, которые предложат безработному в течение 10 дней.