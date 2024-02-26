О героях, в честь которых названы улицы Суворовского, расскажет 3D-тур

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
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Updated Сегодня, 09:33
Новый проект, созданный сотрудниками библиотечно-информационного центра имени Толстого и компанией ВКБ-Новостройки рассказывает о каждом человеке, в честь которого названы улицы Суворовского.
В «Суворовском» жить — Суворовцем быть!» — так называется 3D-тур по улицам одноимённого жилого массива. Тур представлен в виде интерактивной карты, на которой каждой улице присвоена геометка. Если кликнуть по метке, пользователю откроется окошко с предложением посмотреть короткий видеоролик, рассказывающий о том или ином историческом персонаже. О названиях улиц рассказывают как сотрудники БИЦ семейного чтения им. Л. Н. Толстого (Ростовская городская ЦБС), так и учащиеся школы №75, названной в честь трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба.
Пока информационных роликов тринадцать — по числу улиц, которые сегодня уже есть в активно развивающемся жилом районе. В основном, топонимика района подобрана в честь героев Великой Отечественной Войны. На интерактивной карте увековечены Герои Советского Союза — военный летчик Платон Клята, артиллерист Иван Петренко, кавалерист Мавлид Висаитов, выдающийся летчик-истребитель, дважды Герой Советского Союза Амет-Хан Султан, Герой Советского Союза Сергей Вавилов. Также на карте Суворовского можно найти имена советского героя Арктики Михаила Белоусова, Александра Печерского, организатора и руководителя восстания узников лагеря смерти Собибор, карта расскажет об Иване Андрееве, водрузившем красное знамя на Бранденбургских воротах Берлина в 1945 году.
Однако улицы Суворовского носят имена не только героев прошлого — так, на улицах новых кварталов жилого района увековечена память выдающегося дипломата нашего времени Юрия Дубинина и героя-десантника Дмитрия Петрова, погибшего исполняя воинский долг во время контртеррористической операции в Чечне. Кроме того, некоторые улицы Суворовского носят названия в честь выдающихся воинских формирований, оставивших свой след в российской истории. Таковы, например, улицы Уланская, Драгунская и бульвар Измайловский.
Как и сам Суворовский, самый молодой, спортивный и экологичный район Ростова, новый информационный проект ждёт дальнейшее развитие. В планах — создание карты Суворовского в виде буклета с QR-кодом, наведя на который камеру смартфона можно будет познакомиться с историей личности, в честь которой названа улица. Буклеты получат образовательные учреждения и библиотеки Ростова-на-Дону.
В БИЦ семейного чтения им. Л. Н. Толстого рассчитывают, что проект будет полезен не только жителям Суворовского, но и всем горожанам, а также будет способствовать росту интереса к изучению историко-культурного наследия малой родины.
Интерактивную карту можно найти на сайте.
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