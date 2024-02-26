О героях, в честь которых названы улицы Суворовского, расскажет 3D-тур

Пока информационных роликов тринадцать — по числу улиц, которые сегодня уже есть в активно развивающемся жилом районе. В основном, топонимика района подобрана в честь героев Великой Отечественной Войны. На интерактивной карте увековечены Герои Советского Союза — военный летчик Платон Клята, артиллерист Иван Петренко, кавалерист Мавлид Висаитов, выдающийся летчик-истребитель, дважды Герой Советского Союза Амет-Хан Султан, Герой Советского Союза Сергей Вавилов. Также на карте Суворовского можно найти имена советского героя Арктики Михаила Белоусова, Александра Печерского, организатора и руководителя восстания узников лагеря смерти Собибор, карта расскажет об Иване Андрееве, водрузившем красное знамя на Бранденбургских воротах Берлина в 1945 году.