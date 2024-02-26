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Первомайский районный суд в Ростове-на-Дону затопило грунтовыми водами

Первомайский районный суд в Ростове-на-Дону затопило грунтовыми водами

26 февраля 2024, 12:41
Фото: иллюстрация / gji.kostroma.gov.ru
Первомайский районный суд в Ростове-на-Дону затопило грунтовыми водами
В Ростове-на-Дону подтопило архивные помещения Первомайского районного суда, говорится на сайте суда.

Произошла чрезвычайная ситуация, так как помещения подтопило грунтовыми водами. Теперь их предстоит откачать специалистам.

«Выдача копий судебных актов не сможет быть осуществлена в сроки, установленные инструкцией по судебному делопроизводству в районном суде», — говорится в публикации. О том, сколько займут работы, пока информации нет.

Каменск-Шахтинский и Северский Донец затопило стоками из канализации
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Ранее местные жители сами очистили русло канала на затопленных территориях. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого Каменск-Шахтинский и Северский Донец затопило стоками из канализации.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Первомайский районный суд#Подтопление#Происшествия#Грунтовые воды
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