Первомайский районный суд в Ростове-на-Дону затопило грунтовыми водами

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
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Updated Сегодня, 12:43
Произошла чрезвычайная ситуация, так как помещения подтопило грунтовыми водами. Теперь их предстоит откачать специалистам.
«Выдача копий судебных актов не сможет быть осуществлена в сроки, установленные инструкцией по судебному делопроизводству в районном суде», — говорится в публикации. О том, сколько займут работы, пока информации нет.
Ранее местные жители сами очистили русло канала на затопленных территориях. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого Каменск-Шахтинский и Северский Донец затопило стоками из канализации.