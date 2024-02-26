Почти 130 ДТП произошло из-за ям на М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Эти аварии произошли с начала 2023 года. По информации ведомства, «Автодор» никаких мер принимать не стал, несмотря на происшествия.
Теперь прокуратура обратилась в суд с требованием добиться ремонта трассы. Она намерена обязать государственную компанию привести дорогу в нормативное состояние.
Добавим, что из-за глубоких ям на трассе водители пробивают колеса, а также попадают в пробки.
Ранее разрушение трассы М-4 «Дон» в Ростовской области связали с закрытым аэропортом. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого эксперт Левченко рассказал, как ямочный ремонт спасет дороги от разрушения в Ростове.