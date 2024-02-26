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Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Почти 130 ДТП произошло из-за ям на М-4 «Дон» в Ростовской области

Почти 130 ДТП произошло из-за ям на М-4 «Дон» в Ростовской области

26 февраля 2024, 10:25
Фото: 1MI
Почти 130 ДТП произошло из-за ям на М-4 «Дон» в Ростовской области
В Ростовской области зарегистрировали 128 аварий из-за поврежденного покрытия на трассе М-4 «Дон», сообщили в региональной прокуратуре.

Эти аварии произошли с начала 2023 года. По информации ведомства, «Автодор» никаких мер принимать не стал, несмотря на происшествия.

Теперь прокуратура обратилась в суд с требованием добиться ремонта трассы. Она намерена обязать государственную компанию привести дорогу в нормативное состояние.

Разрушение трассы М-4 «Дон» в Ростовской области связали с закрытым аэропортом
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Добавим, что из-за глубоких ям на трассе водители пробивают колеса, а также попадают в пробки.

Ранее разрушение трассы М-4 «Дон» в Ростовской области связали с закрытым аэропортом. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого эксперт Левченко рассказал, как ямочный ремонт спасет дороги от разрушения в Ростове.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Трасса#Происшествия#Ямы на дороге
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