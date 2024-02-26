Разрушение трассы М-4 «Дон» в Ростовской области связали с закрытым аэропортом

Юлия Антонова сообщила, что появление ям и выбоин на дорогах — это результат физического процесса таяния и замерзания льда. Находящийся на проезжих частях снег начинает таять при плюсовой температуре или под колесами транспортных средств, проникает в микротрещины и поры асфальта, а затем замерзает при резком переходе в «минус». Вода в твердом агрегатном состоянии расширяется и разрывает дорожное полотно, образуя ямы и трещины. Такие процессы могут происходить циклично в течение дня. И чем больше подобных повторений с замерзанием и оттаиванием снега, тем хуже состояние асфальта весной.