Разрушение трассы М-4 «Дон» в Ростовской области связали с закрытым аэропортом

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
Водители в последнее время очень часто жалуются на плохое состояние трассы М-4 «Дон» в донском регионе. В частности, они заявляют, что теряют колеса в ямах и стоят в многочасовых пробках в попытках преодолеть отдельные участки магистрали.
В ответ на жалобы глава Ростовского филиала ГК «Автодор» Александр Емельянов сообщил, что специалисты предпринимают все необходимые меры для оперативного ремонта дорог.
«Подрядчики значительно увеличили темп выполнения работ по дорожному ремонту, что позволило переломить ситуацию, при которой темпы прироста ямочности опережали темпы ее устранения», — заявляла заместитель министра транспорта Инна Володина.
Юлия Антонова со ссылкой на данные «Автодора» сообщила, что капитальные работы не проведены только на участке с 933-го по 1024-й километры трассы, состояние дорожного полотна на котором действительно не удовлетворяет транспортно-эксплуатационным характеристикам.
«Но, к сожалению, мы, как автовладельцы и пользователи дороги, замечаем, что это не единственный участок, нуждающийся в ремонте и не соответствующий требованиям ГОСТ. После закрытия аэропортов на юге России увеличилась интенсивность транспортного потока, в том числе грузового. Из-за постоянной работы в режиме перегрузки, недостающей несущей способности дорожной одежды и многократных переходов температуры через 0 в зимний период неизбежно образуются дефекты дорожного покрытия», — отметила эксперт.
Она со ссылкой на «Автодор» добавила, что дорожники круглосуточно мониторят состояние полотна на участке 933-го по 1024-й км, где задействовано 140 единиц техники. В общей сложности дефекты удалось устранить на площади свыше 50 тысяч квадратных метров. Рабочие используют технологию холодного ресайклинга, которая позволяет проводить ремонт дорог, используя старое асфальтобетонное покрытие в качестве компонента для нового.
Специализированные машины-ресайклеры размельчают старое покрытие, при этом добавляются укрепляющие и стабилизирующие добавки. Они улучшают качество дорожного основания, на которое затем наносятся два слоя асфальтобетона.
Завершить все аварийно-восстановительные работы на участке с 933-го по 1024-й км трассы М-4 «Дон» в Ростовской области планируется в марте этого года, сообщает собеседница, ссылаясь на «Автодор».
Юлия Антонова сообщила, что появление ям и выбоин на дорогах — это результат физического процесса таяния и замерзания льда. Находящийся на проезжих частях снег начинает таять при плюсовой температуре или под колесами транспортных средств, проникает в микротрещины и поры асфальта, а затем замерзает при резком переходе в «минус». Вода в твердом агрегатном состоянии расширяется и разрывает дорожное полотно, образуя ямы и трещины. Такие процессы могут происходить циклично в течение дня. И чем больше подобных повторений с замерзанием и оттаиванием снега, тем хуже состояние асфальта весной.
Уменьшить негативное влияние воды на проезжие части и сократить количества циклов замерзания/оттаивания помогут современные низкотемпературные реагенты, в состав которых входит несколько видов солей с различными параметрами. Раствор способен оставаться в жидком состоянии как минимум до -15 градусов, благодаря чему вода в порах асфальта не будет замерзать, расширяться и, следовательно, не будет разрушать полотно.
Дорожное покрытие в целом разрушается под воздействием комплекса факторов, среди которых: климат, интенсивность движения на автодороге, применяемые при строительстве материалы (могут использоваться неподходящие или некачественные), нарушение технологии укладки асфальта, ошибки в проектировании, отсутствие отвода стоков. Немалый вклад также вносит шипованная резина.