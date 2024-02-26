РЭО: Более 7000 человек подключились к федеральной системе учета отходов

На основании указа президента РФ от 14 января 2019 года была создана публично-правовая компания «Российский экологический оператор». Ее цель — создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Согласно национальному проекту «Экология», это необходимо для снижения объема захоронения ТКО и экологической нагрузки на население. Планируется, что к 2030 году все отходы в стране будут проходить сортировку, а объемы ТКО, направляемые на полигоны, будут снижены на 50%. Без построения экономики замкнутого цикла достижение таких показателей невозможно.