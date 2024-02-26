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РЭО: Более 7000 человек подключились к федеральной системе учета отходов

РЭО: Более 7000 человек подключились к федеральной системе учета отходов

26 февраля 2024, 17:44
Фото: reo.ru
На сегодняшний день более 7000 пользователей подключились к федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) с момента ее ввода в эксплуатацию в 2023 году. Также Российский экологический оператор (РЭО) представил сайт со сведениями о ФГИС УТКО.

ФГИС УТКО позволяет обеспечить прозрачность отрасли по обращению с отходами, сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Кроме того, это еще один шаг на пути к построению экономики замкнутого цикла в РФ, добавил он.

В настоящее время сведения во ФГИС УТКО передают 85 субъектов Российской Федерации, 3718 органов местного самоуправления, 182 регоператора. Затем эти данные обновляются и публикуются на сайте. Об этом пишет gorod55.ru.

Всего к системе подключились более 7000 пользователей, в их числе субъекты РФ, региональные операторы и специалисты РЭО.

Более того, сведения о действующих и строящихся объектах обращения с ТКО, а также статистические данные ФГИС УТКО находятся для граждан в свободном доступе.

По словам заместителя генерального директора РЭО по цифровизации Алексея Бурова, специалисты компании своевременно помогают с решением возникающих у пользователей вопросов. Они также оказывают консультации по работе с ФГИС УТКО по размещению информации в соответствии с требованиями законодательства. После запуска сервиса в службу поддержи поступило около 3000 заявок.

«Для удобства на сайте размещены подробные видеоуроки, на еженедельной основе проводятся видеосовещания с возможностью диалога», — отметил Буров.

На основании указа президента РФ от 14 января 2019 года была создана публично-правовая компания «Российский экологический оператор». Ее цель — создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Согласно национальному проекту «Экология», это необходимо для снижения объема захоронения ТКО и экологической нагрузки на население. Планируется, что к 2030 году все отходы в стране будут проходить сортировку, а объемы ТКО, направляемые на полигоны, будут снижены на 50%. Без построения экономики замкнутого цикла достижение таких показателей невозможно.

#Общество
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