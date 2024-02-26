Ростовчане массово избавляются от палаток с шаурмой

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Купить готовый бизнес можно по цене до миллиона рублей. Так, за 480 тысяч рублей предлагают приобрести точку по приготовлению шаурмы на вокзале в Ростове.
«Продам в хорошие руки. Планируем переезд с семьей в другой город, в этом причина вынужденной продажи. Доход от 5 до 9 тысяч рублей в день, в зависимости от сезона», — написал продавец.
Он рассказал о высокой проходимости и постоянных клиентах.
В Аксае действующий бизнес можно приобрести за 250 тысяч рублей. Это торговый павильон, полностью укомплектованный для работы. Владелец написал, что причиной продажи является переезд в Ростов и расширение бизнеса.
Новому собственнику также придется платить по 20 тысяч рублей в месяц за аренду помещения.
Купить точку по продаже шаурмы можно и за 700 тысяч рублей, она расположена на проспекте Сельмаш. Уже все готово для работы.
«Есть всe необходимое оборудование и весь инвентарь для полного цикла работы, внутри выполнен дизайнерский ремонт, заходи и работай», — говорится в объявлении.
Дороже всего обойдется точка по приготовлению шаурмы вместе с магазином. За это придется заплатить 1,6 миллиона рублей.
Владелец написал, что продажа срочная, поэтому цена занижена. Помимо шаурмы здесь продают обычные продукты и выпечку.
Всего на сервисе объявлений представлено не менее полутора десятка предложений о продаже похожего бизнеса.
Ранее грибную ферму выставили на продажу под Батайском за 200 миллионов рублей.