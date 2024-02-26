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Published Сегодня, 08:50

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Updated Сегодня, 08:54

Ростовчане массово избавляются от палаток с шаурмой

Ростовчане массово избавляются от палаток с шаурмой

26 февраля 2024, 08:50
Фото: Изображение Midjourney
Ростовчане массово избавляются от палаток с шаурмой
В Ростовской области появилось множество объявлений о продаже бизнеса, связанного с приготовлением шаурмы, говорится на тематическом сайте.

Купить готовый бизнес можно по цене до миллиона рублей. Так, за 480 тысяч рублей предлагают приобрести точку по приготовлению шаурмы на вокзале в Ростове.

«Продам в хорошие руки. Планируем переезд с семьей в другой город, в этом причина вынужденной продажи. Доход от 5 до 9 тысяч рублей в день, в зависимости от сезона», — написал продавец.

Так, за 480 тысяч рублей предлагают приобрести точку по приготовлению шаурмы на вокзале в Ростове.Так, за 480 тысяч рублей предлагают приобрести точку по приготовлению шаурмы на вокзале в Ростове.
Так, за 480 тысяч рублей предлагают приобрести точку по приготовлению шаурмы на вокзале в Ростове.
Фото: Авито.ру

Он рассказал о высокой проходимости и постоянных клиентах.

В Аксае действующий бизнес можно приобрести за 250 тысяч рублей. Это торговый павильон, полностью укомплектованный для работы. Владелец написал, что причиной продажи является переезд в Ростов и расширение бизнеса.

Новому собственнику также придется платить по 20 тысяч рублей в месяц за аренду помещения.

В Аксае действующий бизнес можно приобрести за 250 тысяч рублей. В Аксае действующий бизнес можно приобрести за 250 тысяч рублей.
В Аксае действующий бизнес можно приобрести за 250 тысяч рублей. В Аксае действующий бизнес можно приобрести за 250 тысяч рублей.
В Аксае действующий бизнес можно приобрести за 250 тысяч рублей.В Аксае действующий бизнес можно приобрести за 250 тысяч рублей.
В Аксае действующий бизнес можно приобрести за 250 тысяч рублей.
Фото: авито.ру

Купить точку по продаже шаурмы можно и за 700 тысяч рублей, она расположена на проспекте Сельмаш. Уже все готово для работы.

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«Есть всe необходимое оборудование и весь инвентарь для полного цикла работы, внутри выполнен дизайнерский ремонт, заходи и работай», — говорится в объявлении.

Дороже всего обойдется точка по приготовлению шаурмы вместе с магазином. За это придется заплатить 1,6 миллиона рублей.

Дороже всего обойдется точка по приготовлению шаурмы и одновременно магазин. За это придется заплатить 1,6 миллиона рублей.Дороже всего обойдется точка по приготовлению шаурмы и одновременно магазин. За это придется заплатить 1,6 миллиона рублей.
Дороже всего обойдется точка по приготовлению шаурмы и одновременно магазин. За это придется заплатить 1,6 миллиона рублей.Дороже всего обойдется точка по приготовлению шаурмы и одновременно магазин. За это придется заплатить 1,6 миллиона рублей.
Дороже всего обойдется точка по приготовлению шаурмы и одновременно магазин. За это придется заплатить 1,6 миллиона рублей.Дороже всего обойдется точка по приготовлению шаурмы и одновременно магазин. За это придется заплатить 1,6 миллиона рублей.
Дороже всего обойдется точка по приготовлению шаурмы и одновременно магазин. За это придется заплатить 1,6 миллиона рублей.
Фото: Авито.ру

Владелец написал, что продажа срочная, поэтому цена занижена. Помимо шаурмы здесь продают обычные продукты и выпечку.

Всего на сервисе объявлений представлено не менее полутора десятка предложений о продаже похожего бизнеса.

Ранее грибную ферму выставили на продажу под Батайском за 200 миллионов рублей.

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#Общество#Бизнес#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Продажа#Ростов#Палатки#Шаурма
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