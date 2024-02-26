Ростовчанка пожаловалась на текущую три месяца крышу дома из-за аварийного дерева

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
По словам жительницы дома, причиной обрушения кроны огромного дерева стал аварийный дом на углу Мурлычева — на 20-й Линии, 22/11 в Пролетарском районе. Объект признан аварийным, в нем давно никто не проживает.
Ольга рассказывает, что аварийный дом обваливается, а строительные останки скапливаются на улице. Из-за них стоящее рядом дерево давно кренилось и повреждало крышу ее соседнего дома.
«А три месяца назад дерево обрушилось и пробило кровлю моего дома. Теперь крыша течет. Все это время у меня дома постоянно стоят тазики и ведра для сбора воды. Я обращалась во всевозможные инстанции. Но добиться, чтобы обрушившееся дерево спилили и увезли, так и не смогла», — рассказывает Ольга Котолуп.
Основная проблема, по словам собеседницы, заключается в том, что дерево растет на муниципальной земле. Поэтому решить проблему самостоятельно, без официального разрешения на спил и вывоз упавшего дерева, ростовчанка не может — за это последует штраф.
«Дерево очень большое. Я оценивала, если своими силами нанять людей и технику для распила и вывоза этого дерева потребуется порядка 70 тысяч рублей. Во-первых, это огромная сумма. Во-вторых, я не имею права это делать без официального разрешения, ведь дерево стоит на муниципальной земле», — объясняет жительница дома.
В ответ на официальный запрос RostovGazeta в администрации Ростова сообщили, что 28 декабря 2023 года должен был состояться выезд комиссии специалистов МКУ «УЖКХ» для составления акта визуального осмотра дома Ольги Котолуп, обследования обрушившегося дерева и дальнейшего принятия решений.
Акт был составлен. Согласно имеющемуся в распоряжении RostovGazeta документу установлено, что причиной падения ветвей дерева стали неблагоприятные погодные условия. Из-за отсутствия доступа на кровлю дома, установить степень повреждения кровельного покрытия специалистам комиссии «не представилось возможным».
Однако при визуальном осмотре квартиры обнаружены следы протекания на стенах и потолке санузла и коридора. Согласно данным акта, предварительной причиной протекания является повреждение кровельного покрытия.
В администрации Пролетарского района ростовчанке сообщили, что аварийный дом Тер-Крикоровых на углу Мурлычева является объектом культурного наследия — здесь жил известный архитектор Марк Григорян.
Этот документ также есть в наличии редакции.
В документе речь идет о том, что Дом Тер-Крикорова, где жил известный архитектор, действительно признан аварийным. Но он, по сведениям администрации Пролетарского района, подлежит реконструкции. МКУ «УЖКХ Пролетарского района» получено задание на проведение работ по консервации и сохранению этого объекта культурного наследия.
Согласно информации документа, сегодня специалистами МКУ «УЖКХ Пролетарского района» подготавливается документация на получение разрешения на обрезку зеленых насаждений возле дома Ольги с последующим согласованием в профильном комитете и департаменте.
«Это какая-то борьба с ветряными мельницами. Три месяца у меня в доме протекает крыша, а никакого решения вопроса не наблюдается. Более того, в администрации Пролетарского района мне предложили обратиться в суд, если меня что-то не устраивает», — возмущается Ольга Котолуп.
Разъяснить ситуацию в МКУ «УЖКХ Пролетарского района» Ростова корреспонденту RostovGazeta не удалось. В приемной велели с этим вопросом обратиться к заместителю директора по благоустройству. Однако замдиректора не ответила на звонок.
Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, что проблема аварийных домов в донской столице вышла на федеральный уровень.