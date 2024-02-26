Ростовчанка пожаловалась на текущую три месяца крышу дома из-за аварийного дерева

«А три месяца назад дерево обрушилось и пробило кровлю моего дома. Теперь крыша течет. Все это время у меня дома постоянно стоят тазики и ведра для сбора воды. Я обращалась во всевозможные инстанции. Но добиться, чтобы обрушившееся дерево спилили и увезли, так и не смогла», — рассказывает Ольга Котолуп.