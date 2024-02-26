Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
На днях президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции объявил, что за два года потери ВСУ составили 31 тысячу военных.
Однако зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай заявил, что эти данные абсурдны и ниже реальных цифр в десятки раз.
«Эта цифра абсолютно абсурдна. Потери исчисляются сотнями тысяч человек, и это очевидно…», — заявил Александр Бородай, объяснив манипулирование статистикой попытками Владимира Зеленского скрыть собственные неудачи на политической арене. По словам депутата, Зеленский в настоящий момент находится в затруднительном положении: весенние выборы на Украине отложили, а градус общественного одобрения президента «стремится к нулю».
Кроме того, по мнению Александра Бородая, ВСУ вынуждены снижать данные о потерях по экономическим причинам. Если потери не фиксировать — с выплатами за погибшего или пропавшего без вести солдата можно не спешить.
В издании напомнили, по данным МО РФ, только в ходе контрнаступления с 4 июня прошлого года ВСУ потеряли более 166 тысяч военных, которые были ранены или убиты.
Ранее стало известно, какие регионы вошли в состав Южного военного округа.