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Ростовский депутат Бородай назвал абсурдом данные о потерях ВСУ

Ростовский депутат Бородай назвал абсурдом данные о потерях ВСУ

26 февраля 2024, 17:11
Фото: 1MI
Ростовский депутат Бородай назвал абсурдом данные о потерях ВСУ

Ростовский депутат Бородай объяснил, зачем Зеленский скрывает потери ВСУ

Ростовский депутат Александр Бородай назвал абсурдом данные о потерях российской армии и объяснил, зачем президент Владимир Зеленский манипулирует статистикой, об этом он рассказал в беседе с изданием РИА «Новости».

На днях президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции объявил, что за два года потери ВСУ составили 31 тысячу военных.

Однако зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай заявил, что эти данные абсурдны и ниже реальных цифр в десятки раз.

«Эта цифра абсолютно абсурдна. Потери исчисляются сотнями тысяч человек, и это очевидно…», — заявил Александр Бородай, объяснив манипулирование статистикой попытками Владимира Зеленского скрыть собственные неудачи на политической арене. По словам депутата, Зеленский в настоящий момент находится в затруднительном положении: весенние выборы на Украине отложили, а градус общественного одобрения президента «стремится к нулю».

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Кроме того, по мнению Александра Бородая, ВСУ вынуждены снижать данные о потерях по экономическим причинам. Если потери не фиксировать — с выплатами за погибшего или пропавшего без вести солдата можно не спешить.

В издании напомнили, по данным МО РФ, только в ходе контрнаступления с 4 июня прошлого года ВСУ потеряли более 166 тысяч военных, которые были ранены или убиты.

Ранее стало известно, какие регионы вошли в состав Южного военного округа.

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