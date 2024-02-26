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Updated Сегодня, 05:36

Сериал снимут о героях подполья Таганрога в годы ВОВ

Сериал снимут о героях подполья Таганрога в годы ВОВ

26 февраля 2024, 05:34
Фото: 1MI
В Ростовской области снимут сериал о событиях во время ВОВ, связанных с оккупацией Таганрога, сообщает ТАСС.

Речь идет о молодежной организации, которая действовала в период оккупации Таганрога. Новая картина получит название «Таганрог. Сопротивление».

Отмечается, что всего в сериале будет восемь серий. Создатели хотят рассказать зрителям о преступлениях немецких захватчиков в годы войны.

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«Знать историю своей страны и чтить подвиги людей с непобедимой силой духа особенно важно для новых поколений», — говорится в публикации. О точной дате выхода информации нет.

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Ранее ростовский политолог Сухарь призвал проверить на цензуру фильм «Мастер и Маргарита».

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Таганрог#Сериал#Фильм#Преступления#ВОВ
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