Сериал снимут о героях подполья Таганрога в годы ВОВ

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
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Речь идет о молодежной организации, которая действовала в период оккупации Таганрога. Новая картина получит название «Таганрог. Сопротивление».
Отмечается, что всего в сериале будет восемь серий. Создатели хотят рассказать зрителям о преступлениях немецких захватчиков в годы войны.
«Знать историю своей страны и чтить подвиги людей с непобедимой силой духа особенно важно для новых поколений», — говорится в публикации. О точной дате выхода информации нет.
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Ранее ростовский политолог Сухарь призвал проверить на цензуру фильм «Мастер и Маргарита».