Скончался председатель Первомайского районного суда в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
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Updated Сегодня, 13:03
Известно, что он умер 25 февраля, но причина смерти не раскрывается. Горобец родился 13 января 1979 года.
«Коллектив выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Витальевича», — говорится на портале суда.
До этого стало известно, что в 32 года скончался один из лучших жокеев Ростова-на-Дону. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
Ранее пьяный рецидивист из донского региона до смерти забил знакомого руками. Теперь его дело направили в суд, ему грозит тюремный срок.