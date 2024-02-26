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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Скончался председатель Первомайского районного суда в Ростове-на-Дону

Скончался председатель Первомайского районного суда в Ростове-на-Дону

26 февраля 2024, 13:01
Фото: Яндекс.Карты
Скончался председатель Первомайского районного суда в Ростове-на-Дону
Ушел из жизни председатель Первомайского районного суда Ростова-на-Дону Александр Горобец, говорится на сайте суда.

Известно, что он умер 25 февраля, но причина смерти не раскрывается. Горобец родился 13 января 1979 года.

«Коллектив выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Витальевича», — говорится на портале суда.

В 32 года скончался один из лучших жокеев Ростова-на-Дону
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До этого стало известно, что в 32 года скончался один из лучших жокеев Ростова-на-Дону. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

Ранее пьяный рецидивист из донского региона до смерти забил знакомого руками. Теперь его дело направили в суд, ему грозит тюремный срок.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Соболезнования#Первомайский районный суд
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