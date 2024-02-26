Срок эксплуатации автомобильных шин можно продлить до пяти или даже шести сезонов

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Иванский отмечает, что определить срок годности шин можно по маркировке, а именно по числу, указанному на штампе. Первые две цифры указывают количество недель с начала года, что позволяет определить месяц выпуска шины, а последующие две цифры обозначают год выпуска, пишет pravda.ru.
Автоэксперт подчеркивает, что при выборе шин следует руководствоваться рекомендациями производителя автомобиля и не приобретать покрышки с неподходящим радиусом для диска, так как это может не только ухудшить работу шин, но и привести к возникновению аварийных ситуаций.