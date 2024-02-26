Срок эксплуатации автомобильных шин можно продлить до пяти или даже шести сезонов

По словам автоэксперта Ильи Иванского, обычно автомобильные шины могут использоваться в течение четырех сезонов. Однако, если шины используются бережно и правильно хранятся, то их срок службы может быть продлен до пяти или даже шести сезонов.