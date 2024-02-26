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Posted Сегодня, 06:06

Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:10

Updated Сегодня, 06:10

Срок эксплуатации автомобильных шин можно продлить до пяти или даже шести сезонов

26 февраля 2024, 06:06
По словам автоэксперта Ильи Иванского, обычно автомобильные шины могут использоваться в течение четырех сезонов. Однако, если шины используются бережно и правильно хранятся, то их срок службы может быть продлен до пяти или даже шести сезонов.

Иванский отмечает, что определить срок годности шин можно по маркировке, а именно по числу, указанному на штампе. Первые две цифры указывают количество недель с начала года, что позволяет определить месяц выпуска шины, а последующие две цифры обозначают год выпуска, пишет pravda.ru.

Автоэксперт подчеркивает, что при выборе шин следует руководствоваться рекомендациями производителя автомобиля и не приобретать покрышки с неподходящим радиусом для диска, так как это может не только ухудшить работу шин, но и привести к возникновению аварийных ситуаций.

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