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Posted Сегодня, 09:13

Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

Весенняя погода не придет в Ростов-на-Дону с 1 марта

Стало известно, когда в Ростов-на-Дону придет настоящая весна

26 февраля 2024, 09:13
Фото: Изображение Midjourney
Весенняя погода не придет в Ростов-на-Дону с 1 марта
Ростове-на-Дону 1 марта будет холодная для весны погоды, сообщили синоптики.

В конце февраля в донской столице ожидается прохладная погода, которая сохранится и в начале весны. В пятницу, 1 марта, температура составит +4 градуса и будет облачно.

Но в субботу и воскресенье потеплеет до +6 градусов, синоптики обещают солнечную погоду. Однако по ночам будут сохраняться заморозки.

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Добавим, что в начале марта усилится ветер до 6 метров в секунду. Потеплеть до +10 градусов может только ближе к 9 марта. А к середине месяца столбики термометров покажут +15 градусов.

Согласно прогнозам, в первую половину месяца осадков в городе не будет.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Температура#Синоптики#Февраль
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