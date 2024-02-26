Стало известно, когда в Ростов-на-Дону придет настоящая весна

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
В конце февраля в донской столице ожидается прохладная погода, которая сохранится и в начале весны. В пятницу, 1 марта, температура составит +4 градуса и будет облачно.
Но в субботу и воскресенье потеплеет до +6 градусов, синоптики обещают солнечную погоду. Однако по ночам будут сохраняться заморозки.
Добавим, что в начале марта усилится ветер до 6 метров в секунду. Потеплеть до +10 градусов может только ближе к 9 марта. А к середине месяца столбики термометров покажут +15 градусов.
Согласно прогнозам, в первую половину месяца осадков в городе не будет.
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