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Posted 26 февраля 2024, 07:07

Published 26 февраля 2024, 07:07

Modified 26 февраля 2024, 07:09

Updated 26 февраля 2024, 07:09

Ростовская область оказалась на 57 месте в РФ по доступности бензина

Стало известно, сколько бензина можно купить на одну зарплату в Ростове

26 февраля 2024, 07:07
Фото: rostovgazeta.ru. Ростовская область оказалась на 57 месте в РФ по доступности бензина

Ростовская область оказалась на 57 месте в РФ по доступности бензина

В Ростовской области на одну зарплату можно приобрести 861 литр бензина, пишет РИА «Новости».

Этот показатель соответствует 57 месту в стране в рейтинге доступности топлива. Для расчета брали АИ-92, который в области стоит 51 рубль за литр. За год стоимость выросла почти на 9%.

На первом месте оказался Ямало-Ненецкий АО, который очень сильно обогнал донской регион. Здесь в среднем на зарплату можно купить 2,5 тысячи литров бензина. А далее идут Москва и Чукотский АО.

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Хуже всего ситуация обстоит в Ингушетии, где можно купить 598 литров топлива.

Напомним, что цены на бензин в Ростовской области резко подскочили сразу после Нового года. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого ФАС возбудила дела по факту завышения цен на бензин в донском регионе.

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#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Бензин#РФ#АИ-92
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