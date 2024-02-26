Стало известно, сколько бензина можно купить на одну зарплату в Ростове

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
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Updated Сегодня, 07:09
Этот показатель соответствует 57 месту в стране в рейтинге доступности топлива. Для расчета брали АИ-92, который в области стоит 51 рубль за литр. За год стоимость выросла почти на 9%.
На первом месте оказался Ямало-Ненецкий АО, который очень сильно обогнал донской регион. Здесь в среднем на зарплату можно купить 2,5 тысячи литров бензина. А далее идут Москва и Чукотский АО.
Хуже всего ситуация обстоит в Ингушетии, где можно купить 598 литров топлива.
Напомним, что цены на бензин в Ростовской области резко подскочили сразу после Нового года. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого ФАС возбудила дела по факту завышения цен на бензин в донском регионе.