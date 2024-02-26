Станут деликатесом: эксперты предупредили о резком подорожании макарон

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Константин Калугин рассказал, что для понимания изменения цен отобрали восемь популярных брендов макарон всех видов и проанализировали их стоимость в федеральных и региональных торговых сетях крупных городов России. Существенное подорожание макарон россияне могли заметить в 2021–2022 годах, за этот период продукт вырос в цене на 30%. В прошлом году стоимость не увеличивалась, они даже дешевели.
В январе прошлого года средняя цена на макароны находилась в районе 116,7 рубля. К лету она опустилась до 100,2 рубля, а к концу года и вовсе снизилась до 93,6 рубля. С начала 2024 года цены на макароны вновь изменились, они стали стоить 103, 2 рубля. Пачка макарон в 450-500 граммов стоит от 46,99 до 370 рублей в зависимости от вида и производителя.
Собеседник рассказал, что основу стоимости макарон составляют затраты на сырье производственный процесс, упаковку, логистику и наценку. Ключевым фактором, который в данный момент влияет на цену макарон, является качество используемого сырья, а во второй половине 2023 года подорожала мука. Также увеличились затраты на производство и логистику.
«Стоит сказать о введенном Минсельхозом России запрете на экспорт твердой пшеницы на полгода, начиная с декабря 2023. Это значит, что отечественный производитель обеспечен сырьем, что также влияет на цену, так как без данной меры увеличение стоимости могло бы стать более существенным. Значительного подорожания макарон в 2024 году не предвидится», — считает эксперт.
Он добавил, что исходя из полученных данных, можно прогнозировать дальнейший рост цен на товар в ключевых торговых сетях страны, что будет связано с ростом стоимости сырья, производственными и логистическими расходами.
Васьбиева Динара, к. э. н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ считает, что макароны подорожают в российских магазинах из-за роста цен на муку, которые подняли крупные производители муки еще в конце 2023 года на 10%, увеличения стоимости перевозок и повышения спроса. Макароны, наряду с мясом и говядиной, являются лидерами по приросту потребления.
Согласно статистике, макароны потребляют 94% населения страны в качестве не только гарнира, но и отдельного блюда с различными соусами. Есть вероятность того, что покупатели не сразу заметят значительных изменений в ценах на макаронные изделия в виду того, что у них достаточно долгий срок хранения, чтобы иметь запас.
Кроме того, на рынках российских регионов цены подвержены колебаниям из-за конкуренции в сфере розничной торговли. В последние годы в России меняется культура потребления макаронных изделий. В крупных городах предпочтение отдается макаронам из твердых сортов пшеницы, так как все больше покупателей осознают их преимущества и пользу для здоровья.
На рост цен на макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, которые стали популярными среди покупателей в последние годы, окажут значительное влияние высокие импортные цены на твердые сорта пшеницы (в России выращивают в основном мягкие сорта), добавки, приправы иностранного производства.
Кроме того, высокая стоимость дизтоплива (рост на 0,17% по сравнению с 2023 годом), электроэнергии, логистических услуг вследствие санкционных ограничений, наценок, устанавливаемых розничными торговыми сетями, упаковки, для производства которой используются импортные материалы, в целом, повлияют на удорожание стоимости макарон в России.
Профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Надежда Капустина рассказала, что цены на макароны будут расти так же как и на другие продукты питания.
Рост цен на макаронные изделия является тем же естественным процессом как рост стоимости продуктов.
«Основной причиной являются инфляционные процессы, которые мы может наблюдать и фиксировать как в РФ, так и за ее пределами. По данным Росстат, инфляция в стране в 2023 году составила 7,42%, а на 2024 год прогнозируется Банком России в пределах 4,0-4,5%», — объяснила эксперт.
Она добавила, что продуктовая инфляция обычно чуть выше средней по стране и по данным Росстата она составила 8,16% за 2023 год. Стоимость логистических услуг выросла на 15-20% за 2023 год и соответственно все эти затраты увеличивают себестоимость и конечную цену продукта.
Цена на макаронные изделия складывается из затрат на их производство и доставку до потребителя. Их производят из высококачественной муки твердых сортов, что также влияет на цены.
В регионе дорожают и другие виды продуктов, в том числе, за неделю наблюдались существенные изменения цен на мясо. Говядина подорожала с 511,31 рубля до 518,38 рубля за килограмм.
Баранина также подверглась влиянию инфляции: если неделю назад ее стоимость была около 611,53 рубля за килограмм, то сейчас она достигла 619,42 рубля. Свинина подорожала незначительно, ее цена выросла до 358,64 рубля за килограмм.
Единственное мясо, которое подешевело за этот период, — курица, и то на один рубль. Теперь килограмм курицы в регионе стоит около 197,58 рубля.