Станут деликатесом: эксперты предупредили о резком подорожании макарон

В январе прошлого года средняя цена на макароны находилась в районе 116,7 рубля. К лету она опустилась до 100,2 рубля, а к концу года и вовсе снизилась до 93,6 рубля. С начала 2024 года цены на макароны вновь изменились, они стали стоить 103, 2 рубля. Пачка макарон в 450-500 граммов стоит от 46,99 до 370 рублей в зависимости от вида и производителя.