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Published Сегодня, 11:47

Modified Сегодня, 11:49

Updated Сегодня, 11:49

Треть показателей индекса качества жизни в Ростове оказались ниже общероссийских

Треть показателей индекса качества жизни в Ростове оказались ниже общероссийских

26 февраля 2024, 11:47
Фото: Изображение Midjourney
Треть показателей индекса качества жизни в Ростове оказались ниже общероссийских
В индексе качества жизни 4 из 11 показателей у Ростова-на-Дону оказались ниже, чем в среднем по стране, говорится в исследовании ВЭБ.рф.

Для составления рейтинга в базу данных включили 218 городов страны, которые оценивали по более чем 300 показателям.

Всего определили 11 крупных категорий, из которых в четырех Ростов отстает от общероссийских показателей. Речь идет о таких направлениях, как «Природно-экологические условия», «Удовлетворенность своей жизнью и уверенность в завтрашнем дне», «Жилищные условия» и «Мобильность».

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В последнем случае говорится об удобстве передвижения в городе, включая транспорт и улично-дорожную сеть. Ростов смог набрать 38 баллов, хотя среднее по стране составляет 50,2 балла.

Добавим, что индекс качества жизни — это ключевой инструмент, оценивающий качество жизни населения в городах России.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Жилищные условия#Индекс качества жизни
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