Треть показателей индекса качества жизни в Ростове оказались ниже общероссийских

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Для составления рейтинга в базу данных включили 218 городов страны, которые оценивали по более чем 300 показателям.
Всего определили 11 крупных категорий, из которых в четырех Ростов отстает от общероссийских показателей. Речь идет о таких направлениях, как «Природно-экологические условия», «Удовлетворенность своей жизнью и уверенность в завтрашнем дне», «Жилищные условия» и «Мобильность».
В последнем случае говорится об удобстве передвижения в городе, включая транспорт и улично-дорожную сеть. Ростов смог набрать 38 баллов, хотя среднее по стране составляет 50,2 балла.
Добавим, что индекс качества жизни — это ключевой инструмент, оценивающий качество жизни населения в городах России.
Ранее почти 20% ростовчан пожаловались на плохое материальное положение.