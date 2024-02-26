Треть показателей индекса качества жизни в Ростове оказались ниже общероссийских

Всего определили 11 крупных категорий, из которых в четырех Ростов отстает от общероссийских показателей. Речь идет о таких направлениях, как «Природно-экологические условия», «Удовлетворенность своей жизнью и уверенность в завтрашнем дне», «Жилищные условия» и «Мобильность».