В 32 года скончался один из лучших жокеев Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
По информации издания, Асочаков был одним из лучших жокеев ипподрома. Говорится, что он скончался 25 февраля в возрасте 32 лет.
«Причина смерти жокея неизвестна. Сотрудники ипподрома выразили глубокие соболезнования семье Дмитрия», — говорится в публикации.
Отмечается, что Асочаков является уроженцем Хакасии. За 15 лет он успел поучаствовать в большом количестве скачек и становился победителем.
Добавим, что официальной информации о смерти не поступало, она уточняется.
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