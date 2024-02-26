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Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Скончался один из лучших жокеев ипподрома в Ростове-на-Дону

В 32 года скончался один из лучших жокеев Ростова-на-Дону

26 февраля 2024, 09:29
Фото: 1MI
Скончался один из лучших жокеев ипподрома в Ростове-на-Дону
Ушел из жизни Дмитрий Асочаков, который был жокеем в Ростове-на-Дону, сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, Асочаков был одним из лучших жокеев ипподрома. Говорится, что он скончался 25 февраля в возрасте 32 лет.

«Причина смерти жокея неизвестна. Сотрудники ипподрома выразили глубокие соболезнования семье Дмитрия», — говорится в публикации.

Отмечается, что Асочаков является уроженцем Хакасии. За 15 лет он успел поучаствовать в большом количестве скачек и становился победителем.

Добавим, что официальной информации о смерти не поступало, она уточняется.

Ранее два человека погибли под Азовом в раздавленной фурой китайской иномарке. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ипподром#Жокей
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