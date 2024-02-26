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Posted Сегодня, 06:49

Published Сегодня, 06:49

Modified Сегодня, 06:51

Updated Сегодня, 06:51

В Госдуме предложили изменить правила Пушкинской карты для малых населенных пунктов

26 февраля 2024, 06:49
Предлагается разрешить молодым людям, проживающим в небольших поселениях, переносить неизрасходованные средства Пушкинской карты на следующий год.

Это позволит им более эффективно использовать выделенные государством деньги на культурные мероприятия, пишет RT.

Пушкинская карта уже действует около двух с половиной лет и предоставляет молодым людям возможность получить определенную сумму денег, которую они могут потратить на культурные мероприятия. Однако неиспользованные средства сгорают в конце каждого года и не могут быть перенесены на следующий период.

Для жителей больших городов нет проблемы с потратить деньги Пушкинской карты, так как они имеют доступ к различным культурным мероприятиям. Однако для молодежи из малых поселений это может быть сложнее. В таких местах может быть ограниченное количество мероприятий, соответствующих программе. Из-за этого не все могут использовать выделенные средства в установленные сроки.

Депутат просит рассмотреть возможность изменения правил Пушкинской карты для жителей малых населенных пунктов. Он предлагает позволить переносить неиспользованные средства на следующие годы, чтобы молодежь имела больше времени и возможностей воспользоваться этой программой.

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