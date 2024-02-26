В Госдуме предложили изменить правила Пушкинской карты для малых населенных пунктов

Для жителей больших городов нет проблемы с потратить деньги Пушкинской карты, так как они имеют доступ к различным культурным мероприятиям. Однако для молодежи из малых поселений это может быть сложнее. В таких местах может быть ограниченное количество мероприятий, соответствующих программе. Из-за этого не все могут использовать выделенные средства в установленные сроки.