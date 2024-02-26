В Госдуме предложили изменить правила Пушкинской карты для малых населенных пунктов

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Это позволит им более эффективно использовать выделенные государством деньги на культурные мероприятия, пишет RT.
Пушкинская карта уже действует около двух с половиной лет и предоставляет молодым людям возможность получить определенную сумму денег, которую они могут потратить на культурные мероприятия. Однако неиспользованные средства сгорают в конце каждого года и не могут быть перенесены на следующий период.
Для жителей больших городов нет проблемы с потратить деньги Пушкинской карты, так как они имеют доступ к различным культурным мероприятиям. Однако для молодежи из малых поселений это может быть сложнее. В таких местах может быть ограниченное количество мероприятий, соответствующих программе. Из-за этого не все могут использовать выделенные средства в установленные сроки.
Депутат просит рассмотреть возможность изменения правил Пушкинской карты для жителей малых населенных пунктов. Он предлагает позволить переносить неиспользованные средства на следующие годы, чтобы молодежь имела больше времени и возможностей воспользоваться этой программой.