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Published Сегодня, 06:42

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Updated Сегодня, 06:44

В Ростове-на-Дону потребуется корректировка генплана города

В Ростове-на-Дону потребуется корректировка генплана города

26 февраля 2024, 06:42
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону потребуется корректировка генплана города
В Ростове-на-Дону в следующем году планируют провести общественные обсуждения обновленного генплана города на 2007–2025 годы, сообщают СМИ.

ТАСС пишет, что потребуется корректировка документа из-за окончания первой очереди его реализации. Публичные слушания должны пройти в первом полугодии 2025 года.

Изменения в генплане города необходимы для решения накопившихся вопросов в сфере градостроительной деятельности. Предполагается внесение изменений в положение о территориальном планировании с учетом обновленной демографической ситуации.

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Также планируется актуализация карты улично-дорожной сети для отражения как существующих, так и планируемых к строительству или реконструкции объектов этой сети.

Отмечается, что проект внесения изменений может обойтись в 16 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что ростовчане обеспокоены дальнейшими планами по поводу рощи на Левом берегу Дона. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Общественные обсуждения#Генплан
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