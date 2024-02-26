В Ростове-на-Дону потребуется корректировка генплана города

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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ТАСС пишет, что потребуется корректировка документа из-за окончания первой очереди его реализации. Публичные слушания должны пройти в первом полугодии 2025 года.
Изменения в генплане города необходимы для решения накопившихся вопросов в сфере градостроительной деятельности. Предполагается внесение изменений в положение о территориальном планировании с учетом обновленной демографической ситуации.
Также планируется актуализация карты улично-дорожной сети для отражения как существующих, так и планируемых к строительству или реконструкции объектов этой сети.
Отмечается, что проект внесения изменений может обойтись в 16 миллионов рублей.
Ранее стало известно, что ростовчане обеспокоены дальнейшими планами по поводу рощи на Левом берегу Дона. Материал на эту тему читайте по ссылке.