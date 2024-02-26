В Ростове реконструируют мост через реку Темерник за 116,7 млн рублей

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:36
Updated Сегодня, 17:36
В понедельник, 26 февраля, власти Ростова сообщили, что в створе улицы Песчаной произошло размытие примыкания путепровода к автомобильной дороге. Из-за этого тротуар был разрушен, как и бетонное укрепление конуса и земляного полотна подхода к мосту. Сейчас рядом с размытой территорией установили ограждение, которое не позволит прохожим приблизиться к опасному объекту.
Власти рассказали, что около 10 дней назад проект реконструкции моста через Темерник получил положительное экспертное заключение, стоимость работ оценили в 116,7 миллиона рублей.
В администрации добавили, что финансирование работ по реконструкции моста собираются рассмотреть на апрельском заседании Гордумы. При условии выделения средств на ремонт работы займут 9,5 месяца.
Ранее в Ростовской области затопило мост через реку Миус.