В Ростове реконструируют мост через реку Темерник за 116,7 млн рублей

В понедельник, 26 февраля, власти Ростова сообщили, что в створе улицы Песчаной произошло размытие примыкания путепровода к автомобильной дороге. Из-за этого тротуар был разрушен, как и бетонное укрепление конуса и земляного полотна подхода к мосту. Сейчас рядом с размытой территорией установили ограждение, которое не позволит прохожим приблизиться к опасному объекту.