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Posted Сегодня, 11:20

Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

Обладательница Кубка мира по кикбоксингу проживала в рухнувшем доме в Ростове-на-Дону

В Ростове спасатели достали из-под завалов рухнувшего дома на Нариманова медали

26 февраля 2024, 11:20
Фото: pxhere
Обладательница Кубка мира по кикбоксингу проживала в рухнувшем доме в Ростове-на-Дону
Одной из жительниц дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону, который частично рухнул, оказалась обладательница Кубка мира по кикбоксингу Ольга Алиева, сообщает в соцсетях управление по делам ГО и ЧС.

Напомним, что пятиэтажное общежитие на улице Нариманова частично обрушилось в конце января. Жильцам пришлось выбегать на улицу, оставив все свои вещи.

В доме проживала двукратная чемпионка России по ММА и обладательница Кубка мира по кикбоксингу Ольга Алиева. У нее в квартире остались 10 медалей и ценный кубок, которые теперь помогли вытащить.

Бастрыкин затребовал отчет о доме на Нариманова в Ростове после эфира Первого канала
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Ее квартира находилась в подъезде, пострадавшем больше всего. А все награды оказались под завалами.Ее квартира находилась в подъезде, пострадавшем больше всего. А все награды оказались под завалами.
Ее квартира находилась в подъезде, пострадавшем больше всего. А все награды оказались под завалами.
Фото: ДПЧС по РО

Ее квартира находилась в подъезде, пострадавшем больше всего. А все награды оказались под завалами.

«Чтобы не привести в движение рухнувшие конструкции, мы аккуратно поднимали листы, фанеры, кирпичи и увидели сначала один кубок, а потом и медаль. В селевом проеме обнаружили еще несколько медалей», — уточнили спасатели.

Отмечается, что отыскать экипировку девушки не удалось.

Напомним, что Бастрыкин затребовал отчет о доме на Нариманова в Ростове после эфира Первого канала.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Обрушение#ММА#Дом#Кубок мира#Кикбоксинг
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