В Ростове спасатели достали из-под завалов рухнувшего дома на Нариманова медали

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Напомним, что пятиэтажное общежитие на улице Нариманова частично обрушилось в конце января. Жильцам пришлось выбегать на улицу, оставив все свои вещи.
В доме проживала двукратная чемпионка России по ММА и обладательница Кубка мира по кикбоксингу Ольга Алиева. У нее в квартире остались 10 медалей и ценный кубок, которые теперь помогли вытащить.
Ее квартира находилась в подъезде, пострадавшем больше всего. А все награды оказались под завалами.
«Чтобы не привести в движение рухнувшие конструкции, мы аккуратно поднимали листы, фанеры, кирпичи и увидели сначала один кубок, а потом и медаль. В селевом проеме обнаружили еще несколько медалей», — уточнили спасатели.
Отмечается, что отыскать экипировку девушки не удалось.
Напомним, что Бастрыкин затребовал отчет о доме на Нариманова в Ростове после эфира Первого канала.