В Ростове за 70 лет стало вдвое меньше холодных дней

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
В понедельник, 26 февраля, портал ТАСС со ссылкой на исследование Всемирной метеорологической организации объявил, что 2023 год стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений. По данным пресс-службы «Яндекс», доля теплых дней во всех городах России продолжает расти, а за последнюю декаду средняя температура оказалась на 2,2 градуса выше показателей за 1950–1979 годы.
Особенно эта динамика заметна в Ростове, где количество дней с температурой ниже нуля градусов сократилось с 25% до 13%.
Кроме того, по словам метеорологов, за период с 2014 по 2023 годы в Ростове сократилось количество снежных дней. Если в 1950 году снег лежал на улицах города 92 дня, то в 2020 году таких дней насчитали всего 40.
Напомним, последние несколько лет в Ростове-на-Дону действительно сохраняется жаркая и засушливая погода, которая часто становится причиной ландшафтных пожаров и перебоев в работе электроприборов. Минувшей весной ученые даже подготовили отчет об «островах тепла» в Ростове и рассказали, каким образом в южной столице можно побороть невыносимую жару.
Ранее стало известно, какую погоду ждать в Ростовской области до 1 марта.