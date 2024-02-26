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Posted Сегодня, 16:43

Published Сегодня, 16:43

Modified Сегодня, 16:45

Updated Сегодня, 16:45

В Ростове стало еще больше дней с теплой и жаркой погодой

В Ростове за 70 лет стало вдвое меньше холодных дней

26 февраля 2024, 16:43
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростове стало еще больше дней с теплой и жаркой погодой

В Ростове стало еще больше дней с теплой и жаркой погодой

Ученые зафиксировали рост числа дней с теплой и жаркой погодой в Ростове-на-Дону, об этом сообщил портал ТАСС.

В понедельник, 26 февраля, портал ТАСС со ссылкой на исследование Всемирной метеорологической организации объявил, что 2023 год стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений. По данным пресс-службы «Яндекс», доля теплых дней во всех городах России продолжает расти, а за последнюю декаду средняя температура оказалась на 2,2 градуса выше показателей за 1950–1979 годы.

Особенно эта динамика заметна в Ростове, где количество дней с температурой ниже нуля градусов сократилось с 25% до 13%.

Кроме того, по словам метеорологов, за период с 2014 по 2023 годы в Ростове сократилось количество снежных дней. Если в 1950 году снег лежал на улицах города 92 дня, то в 2020 году таких дней насчитали всего 40.

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Напомним, последние несколько лет в Ростове-на-Дону действительно сохраняется жаркая и засушливая погода, которая часто становится причиной ландшафтных пожаров и перебоев в работе электроприборов. Минувшей весной ученые даже подготовили отчет об «островах тепла» в Ростове и рассказали, каким образом в южной столице можно побороть невыносимую жару.

Ранее стало известно, какую погоду ждать в Ростовской области до 1 марта.

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