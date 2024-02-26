В Ростове за 70 лет стало вдвое меньше холодных дней

В понедельник, 26 февраля, портал ТАСС со ссылкой на исследование Всемирной метеорологической организации объявил, что 2023 год стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений. По данным пресс-службы «Яндекс», доля теплых дней во всех городах России продолжает расти, а за последнюю декаду средняя температура оказалась на 2,2 градуса выше показателей за 1950–1979 годы.