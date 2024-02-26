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Posted Сегодня, 16:31

Published Сегодня, 16:31

Modified Сегодня, 16:33

Updated Сегодня, 16:33

В Ростове жители мечтают о переезде, а дончане — о безопасной М-4 без ям

В Ростове жители мечтают о переезде, а дончане — о безопасной М-4 без ям

26 февраля 2024, 16:31
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове жители мечтают о переезде, а дончане — о безопасной М-4 без ям
В Ростове топит суд, а жители ищут способы переехать, пока донские прокуроры борются за безопасные и качественные дороги.

Мокрое дельце

В понедельник, 26 февраля, стало известно, что в Ростове подтопило помещения архива Первомайского районного суда, объявление появилось на портале суда.

По словам представителей суда, произошло ЧС — архив затопило грунтовыми водами, теперь ее необходимо откачать. К работам привлекут специалистов.

На период борьбы с ЧС выдача копий судебных актов может происходить без соблюдения сроков, установленных инструкцией. В объединенной пресс-службе донских судов добавили, что, несмотря на подтопления, сам Первомайский районный суд работает в штатном режиме.

Сообщений о предполагаемых сроках завершения работ пока не поступало.

В Ростовской области две беды…

Прокуратура Ростовской области объявила, что собирается обратиться в суд, чтобы заставить «Автодор» отремонтировать М-4 «Дон».

По словам представителей надзорного органа, прокуроры уже проверили соблюдение требований закона в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Сотрудники ведомства выяснили, что дорожное покрытие главной областной магистрали не соответствует действующим стандартам из-за колоссального числа ям и выбоин, представляющих угрозу жизни и здоровью автомобилистов и их пассажиров.

Прокуратура Ростовской области объявила, что собирается обратиться в суд, чтобы заставить «Автодор» отремонтировать М-4 «Дон».Прокуратура Ростовской области объявила, что собирается обратиться в суд, чтобы заставить «Автодор» отремонтировать М-4 «Дон».
Прокуратура Ростовской области объявила, что собирается обратиться в суд, чтобы заставить «Автодор» отремонтировать М-4 «Дон».
Фото: 1MI
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В прокуратуре уточнили, что на указанном ими участке М-4 «Дон» с начала 2023 года произошло уже 128 ДТП, которые были связаны с повреждением дорожного полотна, однако, несмотря на количество аварий, ГК «Автодор» так и не предприняла никаких мер для улучшения ситуации.

Теперь прокуроры собираются обратиться в суд, чтобы добиться ремонта дороги.

Хорошо там, где нас нет

Портал ВЭБ.рф представил отчет, согласно которому 30% ростовчан в 2023 году высказали желание сменить место проживания.

Аналитики рассказали, что провели опрос, чтобы выяснить у ростовчан: хотели бы они переехать, и в случае согласия уточняли, какой регион, город или район были бы предпочтительны.

По результатам опроса в пользу переезда проголосовал 30% респондентов, при этом средний показатель по стране составлял 28,7%.

В рамках исследования аналитики опросили жителей 218 городов, а также составили индекс качества жизни.

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