В Ростове жители мечтают о переезде, а дончане — о безопасной М-4 без ям

В прокуратуре уточнили, что на указанном ими участке М-4 «Дон» с начала 2023 года произошло уже 128 ДТП, которые были связаны с повреждением дорожного полотна, однако, несмотря на количество аварий, ГК «Автодор» так и не предприняла никаких мер для улучшения ситуации.