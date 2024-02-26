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Posted Сегодня, 18:14

Published Сегодня, 18:14

Modified Сегодня, 18:16

Updated Сегодня, 18:16

В Ростовской области с апреля вырастут социальные пенсии

В Ростовской области с апреля вырастут социальные пенсии

26 февраля 2024, 18:14
Фото: 1MI
В Ростовской области с апреля вырастут социальные пенсии
В России, в том числе Ростовской области, в апреле запланирована индексация социальных пенсий, сообщает издание Newia.ru.

Страховые пенсии обычно повышают с 1 января, а социальные — с 1 апреля. Процент повышения одинаков для обеих групп и в этом году составил 7,5%.

Социальные пенсии предназначены для граждан, у которых не получилось набрать стаж для страховой пенсии. Также эти выплаты получают и инвалиды.

Жители Ростова рассказали, какую пенсию считают достойной
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Повышение затронет 4,1 миллиона человек в общей сложности.

Ранее жители Ростова рассказали, какую пенсию считают достойной. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого госслужащим в донском регионе решили не повышать зарплаты в 2024 году.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Индексация#Социальные пенсии#Страховые пенсии
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