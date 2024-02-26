В Ростовской области с апреля вырастут социальные пенсии

Posted Сегодня, 18:14
Published Сегодня, 18:14
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
Страховые пенсии обычно повышают с 1 января, а социальные — с 1 апреля. Процент повышения одинаков для обеих групп и в этом году составил 7,5%.
Социальные пенсии предназначены для граждан, у которых не получилось набрать стаж для страховой пенсии. Также эти выплаты получают и инвалиды.
Повышение затронет 4,1 миллиона человек в общей сложности.
Ранее жители Ростова рассказали, какую пенсию считают достойной. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого госслужащим в донском регионе решили не повышать зарплаты в 2024 году.