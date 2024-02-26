ВТБ анонсировал переход к основному этапу интеграции с «Открытием»

Posted Сегодня, 18:06
Published Сегодня, 18:06
Modified Сегодня, 18:07
Updated Сегодня, 18:07
Заместитель президента — глава правления ВТБ Георгий Горшков сообщил, что в последние годы ВТБ уже провел интеграцию в крупных российских регионах. Теперь основной этап слияния бизнесов ВТБ и «Открытия» запланирован на весну и должен завершиться до конца текущего года. В рамках интеграции с ВТБ объединятся двести пятьдесят офисов «Открытия», пишет inkazan.ru.
Горшков подчеркнул, что ВТБ тщательно подготовился к активной фазе миграции розничного бизнеса, чтобы переход для всех клиентов прошел максимально плавно и без трудностей.
Некоторые клиенты «Открытия» уже переведены на обслуживание в ВТБ. С середины апреля все владельцы дебетовых карт, вкладчики и заемщики «Открытия» получат предложения о переводе в ВТБ. По текущим договорам, включая ипотеку и автокредиты, процентные ставки для них не изменятся, а для депозитов и накопительных счетов будут предложены новые условия.
«В ходе интеграции клиентам будут предложены дополнительные условия для максимально комфортного перехода. Это поможет сделать перевод на обслуживание в ВТБ для миллионов активных клиентов „Открытия“ максимально комфортным», — подчеркнул Горшков.
С начала декабря 2023 года начался постепенный переход сети отделений «Открытия» под бренд ВТБ. В 2024 году будет объединено более 250 офисов «Открытия» с ВТБ. Полное объединение бизнеса двух банков запланировано к концу 2024 года.