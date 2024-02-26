rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:06

Published Сегодня, 18:06

Modified Сегодня, 18:07

Updated Сегодня, 18:07

ВТБ анонсировал переход к основному этапу интеграции с «Открытием»

ВТБ анонсировал переход к основному этапу интеграции с «Открытием»

26 февраля 2024, 18:06
Фото: Изображение Midjourney
Старт основного этапа слияния ВТБ и банка «Открытие» запланирован на вторую половину апреля. Этот процесс начался после решения Банка России в декабре 2022 года о покупке ВТБ 100% акций банка «Открытие» по их рыночной стоимости.

Заместитель президента — глава правления ВТБ Георгий Горшков сообщил, что в последние годы ВТБ уже провел интеграцию в крупных российских регионах. Теперь основной этап слияния бизнесов ВТБ и «Открытия» запланирован на весну и должен завершиться до конца текущего года. В рамках интеграции с ВТБ объединятся двести пятьдесят офисов «Открытия», пишет inkazan.ru.

Горшков подчеркнул, что ВТБ тщательно подготовился к активной фазе миграции розничного бизнеса, чтобы переход для всех клиентов прошел максимально плавно и без трудностей.

Некоторые клиенты «Открытия» уже переведены на обслуживание в ВТБ. С середины апреля все владельцы дебетовых карт, вкладчики и заемщики «Открытия» получат предложения о переводе в ВТБ. По текущим договорам, включая ипотеку и автокредиты, процентные ставки для них не изменятся, а для депозитов и накопительных счетов будут предложены новые условия.

«В ходе интеграции клиентам будут предложены дополнительные условия для максимально комфортного перехода. Это поможет сделать перевод на обслуживание в ВТБ для миллионов активных клиентов „Открытия“ максимально комфортным», — подчеркнул Горшков.

С начала декабря 2023 года начался постепенный переход сети отделений «Открытия» под бренд ВТБ. В 2024 году будет объединено более 250 офисов «Открытия» с ВТБ. Полное объединение бизнеса двух банков запланировано к концу 2024 года.

Подпишитесь
В Ростове жители мечтают о переезде, а дончане — о безопасной М-4 без ям
Сегодня, 16:31
ЛДНР, Запорожье и Херсонскую область включили в состав Южного военного округа
Сегодня, 15:59
Продукты подорожали на 9% в январе в Ростовской области
Сегодня, 12:58
Ростовчанка пожаловалась на текущую три месяца крышу дома из-за аварийного дерева
Сегодня, 12:15
Как избавиться от ненужных вещей в Ростове-на-Дону
Сегодня, 12:12
Клубный дом «Вместе» в Ростове-на-Дону вышел в финал конкурса ТОП ЖК-2024
Сегодня, 06:09