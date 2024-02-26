ВТБ анонсировал переход к основному этапу интеграции с «Открытием»

Некоторые клиенты «Открытия» уже переведены на обслуживание в ВТБ. С середины апреля все владельцы дебетовых карт, вкладчики и заемщики «Открытия» получат предложения о переводе в ВТБ. По текущим договорам, включая ипотеку и автокредиты, процентные ставки для них не изменятся, а для депозитов и накопительных счетов будут предложены новые условия.