Взлетевшие в цене квартиры снова могут подорожать в Ростовской области

То есть приобрести квартиру по доступной цене в хорошем жилом комплексе, который уже через несколько лет будет обеспечен качественной городской инфраструктурой. А значит — вырастет в цене. Кроме того, застройщики сейчас достаточно гибко подходят к потребностям и финансовым возможностям клиентов, предлагая различные инструменты покупки (акции, скидки и рассрочки) и сервисы — такие как сопровождение сделки ипотечным брокером и подбор индивидуальных условий. Что значительно упрощает процесс покупки квартиры.