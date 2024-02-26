Жителям Ростова-на-Дону рассказали, как отследить нужный автобус

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:43
Узнать, когда приедет автобус можно через «Яндекс Карты». Для этого необходимо зайти в сам сервис и выбрать нужный вид транспорта.
После этого следует нажать кнопку «Применить», и на карте будут отображены выбранные маршруты в режиме реального времени.
Добавим, что можно отслеживать движение автобусов, троллейбусов и трамваев. Они все показаны на карте точками различных цветов.
Кроме того, увидеть транспорт на карте в режиме реального времени можно в сервисе 2Gis. Здесь подсвечивается каждый маршрут и видно, какой транспорт, где находится.
Ранее стало известно, что Ростовская область собирается приобрести еще 100 электробусов. Материал на эту тему читайте по ссылке.