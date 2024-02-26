rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:41

Published Сегодня, 09:41

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

Жителям Ростова-на-Дону рассказали, как отследить нужный автобус

Жителям Ростова-на-Дону рассказали, как отследить нужный автобус

26 февраля 2024, 09:41
Фото: 1MI
Жителям Ростова-на-Дону рассказали, как отследить нужный автобус
В Ростове-на-Дону отследить нужный автобус можно через Интернет на карте, говорится в тематических сервисах.

Узнать, когда приедет автобус можно через «Яндекс Карты». Для этого необходимо зайти в сам сервис и выбрать нужный вид транспорта.

После этого следует нажать кнопку «Применить», и на карте будут отображены выбранные маршруты в режиме реального времени.

Неадекватный мужчина прострелил ногу пассажирке автобуса «Азов — Ростов»
Узнать подробнее
Фото: Яндекс.Карты

Добавим, что можно отслеживать движение автобусов, троллейбусов и трамваев. Они все показаны на карте точками различных цветов.

Кроме того, увидеть транспорт на карте в режиме реального времени можно в сервисе 2Gis. Здесь подсвечивается каждый маршрут и видно, какой транспорт, где находится.

Ранее стало известно, что Ростовская область собирается приобрести еще 100 электробусов. Материал на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Неадекватный мужчина прострелил ногу пассажирке автобуса «Азов — Ростов»Один погиб и двое ранены в страшном ДТП с автобусом в Ростовской областиМинтранс Ростовской области планирует субсидировать убыточные маршруты автобусов
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Автобусы#Транспорт
Подпишитесь
Взлетевшие в цене квартиры снова могут подорожать в Ростовской области
Сегодня, 07:15
В Ростове-на-Дону потребуется корректировка генплана города
Сегодня, 06:42
Стало известно, сколько бензина можно купить на одну зарплату в Ростове
Сегодня, 07:07
Резкое потепление до +10 градусов ожидается в Ростовской области в конце зимы
Сегодня, 07:33
Разрушение трассы М-4 «Дон» в Ростовской области связали с закрытым аэропортом
Сегодня, 07:58
Клубный дом «Вместе» в Ростове-на-Дону вышел в финал конкурса ТОП ЖК-2024
Сегодня, 06:09