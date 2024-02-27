Аферисты используют поддельные банковские приложения для кражи денег

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 06:00
Updated Сегодня, 06:00
Он также отметил, что злоумышленники часто выманивают деньги у знакомых жертвы и используют приложения для DDoS-атак на других пользователей, пишет ИА RuNews24.ru.
Морев предупредил, что аферисты часто создают аккаунты в социальных сетях, выдающие себя за официальные банковские сообщества. Они используют такие же аватарки и названия. Обычно мошенники отправляют сообщения от имени банка, призывая скачать или обновить мобильное приложение, перейдя по ссылке. Эксперт советует быть бдительными и проверять подобные сообщения, особенно полученные через социальные сети. Отсутствие верификации — галочки рядом с названием сообщества — может указывать на то, что это мошенники. В этом случае Морев рекомендует заблокировать аккаунт и сообщить банку.
Фальшивые приложения можно скачать с подозрительных сайтов, в мессенджерах или через рекламу в других приложениях. Они легко узнаваемы по неправильным символам и значкам в названии, несоответствию оригинальным логотипам и дизайну, а также странному функционалу и некачественным иллюстрациям.
Эксперт отметил, что использование подобных приложений может иметь различные последствия — от потери денег до поломки смартфона. Он советует скачивать приложения только из проверенных источников. Если такое приложение уже установлено на устройстве, Морев рекомендует не предоставлять ему доступ к системным функциям, таким как чтение SMS или просмотр контактов. Он также рекомендует удалить приложение, выполнить сканирование антивирусом, изменить пароли и связаться с банком для перевыпуска карты.