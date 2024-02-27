Аферисты используют поддельные банковские приложения для кражи денег

Морев предупредил, что аферисты часто создают аккаунты в социальных сетях, выдающие себя за официальные банковские сообщества. Они используют такие же аватарки и названия. Обычно мошенники отправляют сообщения от имени банка, призывая скачать или обновить мобильное приложение, перейдя по ссылке. Эксперт советует быть бдительными и проверять подобные сообщения, особенно полученные через социальные сети. Отсутствие верификации — галочки рядом с названием сообщества — может указывать на то, что это мошенники. В этом случае Морев рекомендует заблокировать аккаунт и сообщить банку.