Автоэксперт Вячеслав Субботин назвал марки автомобилей, привлекающие угонщиков

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Субботин выделил несколько брендов автомобилей, которые, по его мнению, будут подвержены угону чаще всего. Среди них легковые машины Kia Rio, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo, а также внедорожники Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan. Он также отметил, что в список попадают автомобили класса премиум, вроде BMW третьей и пятой серии, Mercedes-Benz E-Class и G-Class, а также Land Rover Discovery, пишет pravda.ru.
Для предотвращения угона Субботин рекомендует использовать механические меры защиты, аналогичные тем, которые были актуальны в 1990-х годах. Такие меры могут включать блокировку коробки передач и установку специального клапана, который прекращает подачу топлива. Также рекомендуется установить противоугонные замки на капоте.
Он также предлагает установить круглосуточный видеорегистратор, чтобы записывать окружающую обстановку вокруг автомобиля, а также GPS-трекеры для отслеживания его местонахождения. Кроме того, он рекомендует застраховать машину от угона.