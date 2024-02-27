Автоэксперт Вячеслав Субботин назвал марки автомобилей, привлекающие угонщиков

Субботин выделил несколько брендов автомобилей, которые, по его мнению, будут подвержены угону чаще всего. Среди них легковые машины Kia Rio, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo, а также внедорожники Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan. Он также отметил, что в список попадают автомобили класса премиум, вроде BMW третьей и пятой серии, Mercedes-Benz E-Class и G-Class, а также Land Rover Discovery, пишет pravda.ru.