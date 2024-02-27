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Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:31

Updated Сегодня, 05:31

Автоэксперт Вячеслав Субботин назвал марки автомобилей, привлекающие угонщиков

27 февраля 2024, 05:26
Автомобильный специалист Вячеслав Субботин заявил, что из-за сложной ситуации на рынке автозапчастей преступники будут чаще пытаться украсть машины. Он отметил, что особенно привлекательными для них будут дорогие автомобили и те модели, которые пользуются большим спросом.

Субботин выделил несколько брендов автомобилей, которые, по его мнению, будут подвержены угону чаще всего. Среди них легковые машины Kia Rio, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo, а также внедорожники Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan. Он также отметил, что в список попадают автомобили класса премиум, вроде BMW третьей и пятой серии, Mercedes-Benz E-Class и G-Class, а также Land Rover Discovery, пишет pravda.ru.

Для предотвращения угона Субботин рекомендует использовать механические меры защиты, аналогичные тем, которые были актуальны в 1990-х годах. Такие меры могут включать блокировку коробки передач и установку специального клапана, который прекращает подачу топлива. Также рекомендуется установить противоугонные замки на капоте.

Он также предлагает установить круглосуточный видеорегистратор, чтобы записывать окружающую обстановку вокруг автомобиля, а также GPS-трекеры для отслеживания его местонахождения. Кроме того, он рекомендует застраховать машину от угона.

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