Автомобили в Ростове стали взламывать при помощи монеток

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
По словам Артема Белкова в 2024 году участились случаи взлома автомобилей при помощи монеток.
«Схема у них такая: кладут монетку на ручку двери над тем местом, где замковый механизм. Водитель эту монетку может даже не заметить. Открывает дверь, монетка падает в механизм и потом, когда человек закрывает машину, она мешает замку и дверь остается открытой, а со стороны это совершенно незаметно» — предупреждает спасатель.
Некоторые взломщики, добавляет Артем Белков, используют специальную отмычку под названием «проворот».
«Это похоже на ключ. Но когда он вставляется в замок — он не открывает его, а разламывает изнутри. Кто-то изощряется посильнее и взламывает охранную систему, сигнализацию или даже ключи. Но из-за относительной трудоемкости такие случаи вскрытия авто более редкие», — замечает эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что житель Ростова на такси застрял в сугробе, угнал авто и снова застрял в сугробе.