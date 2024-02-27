Автомобили в Ростове стали взламывать при помощи монеток

«Схема у них такая: кладут монетку на ручку двери над тем местом, где замковый механизм. Водитель эту монетку может даже не заметить. Открывает дверь, монетка падает в механизм и потом, когда человек закрывает машину, она мешает замку и дверь остается открытой, а со стороны это совершенно незаметно» — предупреждает спасатель.