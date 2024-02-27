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Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

Спасатель назвал самые популярные способы взлома автомобилей в Ростове

Автомобили в Ростове стали взламывать при помощи монеток

27 февраля 2024, 07:25
Фото: Pxhere
Спасатель назвал самые популярные способы взлома автомобилей в Ростове
Монетки, взлом ключей и даже разбитые окна: ростовский спасатель Артем Белков объяснил, как злоумышленники могут проникнуть в машины жителей Ростова-на-Дону.

По словам Артема Белкова в 2024 году участились случаи взлома автомобилей при помощи монеток.

«Схема у них такая: кладут монетку на ручку двери над тем местом, где замковый механизм. Водитель эту монетку может даже не заметить. Открывает дверь, монетка падает в механизм и потом, когда человек закрывает машину, она мешает замку и дверь остается открытой, а со стороны это совершенно незаметно» — предупреждает спасатель.

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Некоторые взломщики, добавляет Артем Белков, используют специальную отмычку под названием «проворот».

«Это похоже на ключ. Но когда он вставляется в замок — он не открывает его, а разламывает изнутри. Кто-то изощряется посильнее и взламывает охранную систему, сигнализацию или даже ключи. Но из-за относительной трудоемкости такие случаи вскрытия авто более редкие», — замечает эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что житель Ростова на такси застрял в сугробе, угнал авто и снова застрял в сугробе.

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