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Published Сегодня, 09:49

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Более 1 млн доз наркотиков изъяли полицейские в Ростовской области

Более 1 млн доз наркотиков изъяли полицейские в Ростовской области

27 февраля 2024, 09:49
Фото: МВД по Ростовской области
Более 1 млн доз наркотиков изъяли полицейские в Ростовской области
В Ростовской области в прошлом году зарегистрировали более 5,9 тысячи преступлений, связанных с наркотиками, прозвучало на заседании Заксобрания.

В прошлом году изъяли 258 килограммов наркотиков. Это более одного миллиона доз.

«За это время задержали 42 активных участников банд, занимавшихся распространением запрещенных веществ», — стало известно на заседании.

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Кроме того, закрыли четыре нарколаборатории, каждая из которых в месяц производила от 10 до 15 килограммов наркотиков. В полтора раза выросло количество нарушений в аптеках.

А во время обысков обнаружили почти полтонны медикаментов, которые хотели в дальнейшем реализовать через аптечные сети.

Ранее стало известно, что жители Ростовской области чаще других обращаются к наркологам.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Полиция#Наркотики#Преступления#Аптеки
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