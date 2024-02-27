Более 1 млн доз наркотиков изъяли полицейские в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
В прошлом году изъяли 258 килограммов наркотиков. Это более одного миллиона доз.
«За это время задержали 42 активных участников банд, занимавшихся распространением запрещенных веществ», — стало известно на заседании.
Кроме того, закрыли четыре нарколаборатории, каждая из которых в месяц производила от 10 до 15 килограммов наркотиков. В полтора раза выросло количество нарушений в аптеках.
А во время обысков обнаружили почти полтонны медикаментов, которые хотели в дальнейшем реализовать через аптечные сети.
Ранее стало известно, что жители Ростовской области чаще других обращаются к наркологам.