Более 33 миллионов рублей потратят на уборку снега и кустов с кладбищ Ростова

За эти деньги исполнителям нужно будет производить уборку, расчистку территорий кладбищ от кустарников и мелкой растительности, а также заполнять емкости на кладбищах водой. Работы включают уборку снега, распределение противогололедных реагентов, подметание дорожек и уборку мусора. Работы необходимо проводить с апреля по декабрь 2024 года.