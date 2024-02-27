rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:16

Published Сегодня, 15:16

Modified Сегодня, 15:18

Updated Сегодня, 15:18

Более 33 миллионов рублей потратят на уборку снега и кустов с кладбищ Ростова

Более 33 миллионов рублей потратят на уборку снега и кустов с кладбищ Ростова

27 февраля 2024, 15:16
Фото: 1MI
Более 33 миллионов рублей потратят на уборку снега и кустов с кладбищ Ростова

Более 33 миллионов рублей выделили на уборку кладбищ Ростова-на-Дону

В Ростове потратят более 33 миллионов рублей на уборку Ростовского и Северного кладбищ, информация появилась на портале закупок.

МКУ «Служба городских кладбищ» Ростова объявила два электронных аукциона, чтобы найти подрядчиков, которые возьмут на себя работы по уходу и содержанию за Северным городским кладбищем и муниципальным кладбищем «Ростовское». Стоимость первого контракта составила более 24,2 миллиона рублей, а обслуживание «Ростовского» кладбища оценили в 9,5 миллиона рублей.

Месяц содержания северного кладбища в Ростове обойдется в 2,2 миллиона рублей
Узнать подробнее

За эти деньги исполнителям нужно будет производить уборку, расчистку территорий кладбищ от кустарников и мелкой растительности, а также заполнять емкости на кладбищах водой. Работы включают уборку снега, распределение противогололедных реагентов, подметание дорожек и уборку мусора. Работы необходимо проводить с апреля по декабрь 2024 года.

Победителей аукциона по содержанию Северного кладбища объявят 7 марта, а Ростовского — днем раньше. Прием заявок от участников закроется 6 и 5 марта соответственно.

Напомним, в феврале стало известно, что единственное действующее кладбище Ростова заполнено более чем на 90%.

Читайте также:
Единственное действующие кладбище в Ростове оказалось почти заполненоДля водителей начался кошмар на М-4 «Дон», а кладбища сделают более привлекательнымиВ Ростове на уход за кладбищами потратят более 7,1 миллиона рублей
#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Закупки#Вода#Мусор#Кладбище#Последние новости Ростова на сегодня#Снег#Уборка снега#Работы#Северное кладбище#Ростов#18+#Кладбища Ростова#Ростовское кладбище#Территория#Растительность#Происшествия#Декабрь#Обслуживание#Апрель
Подпишитесь
Силовики накрыли банду «коммунальщиков», разводивших ростовчан на дорогой ремонт
Сегодня, 10:50
К 2026 году в Ростове подготовят проект улицы Шоссейной, которую регулярно топит
Сегодня, 08:46
Полицейские Ростовской области стали массово увольняться из-за низких зарплат
Сегодня, 13:15
Трое полицейских в Ростовской области два года забирали премии у коллег
Сегодня, 14:00
На Ростов обрушилась магнитная буря 27 февраля
Сегодня, 14:02
Ростовский банк попал под санкции США
Сегодня, 14:07