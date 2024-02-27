Более 33 миллионов рублей потратят на уборку снега и кустов с кладбищ Ростова

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
МКУ «Служба городских кладбищ» Ростова объявила два электронных аукциона, чтобы найти подрядчиков, которые возьмут на себя работы по уходу и содержанию за Северным городским кладбищем и муниципальным кладбищем «Ростовское». Стоимость первого контракта составила более 24,2 миллиона рублей, а обслуживание «Ростовского» кладбища оценили в 9,5 миллиона рублей.
За эти деньги исполнителям нужно будет производить уборку, расчистку территорий кладбищ от кустарников и мелкой растительности, а также заполнять емкости на кладбищах водой. Работы включают уборку снега, распределение противогололедных реагентов, подметание дорожек и уборку мусора. Работы необходимо проводить с апреля по декабрь 2024 года.
Победителей аукциона по содержанию Северного кладбища объявят 7 марта, а Ростовского — днем раньше. Прием заявок от участников закроется 6 и 5 марта соответственно.
Напомним, в феврале стало известно, что единственное действующее кладбище Ростова заполнено более чем на 90%.