Больше 2 млн паспортов выдали в Ростовской области жителям новых регионов

По итогам 2023 года, правоохранительные органы Ростовской области поставили на учет около одного миллиона жителей ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. Российские паспорта выдали еще двум миллионам граждан. Эти задачи в ведомстве назвали одними из важнейших в своей работе на данный момент.