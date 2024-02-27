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Больше 2 млн паспортов выдали в Ростовской области жителям новых регионов

Больше 2 млн паспортов выдали в Ростовской области жителям новых регионов

27 февраля 2024, 10:27
Фото: 1MI
Больше 2 млн паспортов выдали в Ростовской области жителям новых регионов
Выдача российских паспортов жителям новых регионов является приоритетной задачей правоохранительных органов, заявил начальник ростовского Главного управления МВД Олег Агарков.

По итогам 2023 года, правоохранительные органы Ростовской области поставили на учет около одного миллиона жителей ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. Российские паспорта выдали еще двум миллионам граждан. Эти задачи в ведомстве назвали одними из важнейших в своей работе на данный момент.

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В прошлом году больше 700 сотрудников полиции из Ростовской области ездили в командировки в новые регионы. Отдельно проводилась работа в в сфере организации безопасности дорожного движения.

Напомним, ЛДНР, Запорожье и Херсонскую область включили в ЮВО. Решение об этом принял Владимир Путин.

Ранее экс-замглавы угрозыска Ростовской области Александр Зейдляев пострадал от атаки беспилотника в зоне СВО. Он отвозил бойцам гуманитарную помощь, когда его колонну атаковали. Зейдляев получил ранения, однако его жизни ничего не угрожает.

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