Больше 2 млн паспортов выдали в Ростовской области жителям новых регионов

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
По итогам 2023 года, правоохранительные органы Ростовской области поставили на учет около одного миллиона жителей ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. Российские паспорта выдали еще двум миллионам граждан. Эти задачи в ведомстве назвали одними из важнейших в своей работе на данный момент.
В прошлом году больше 700 сотрудников полиции из Ростовской области ездили в командировки в новые регионы. Отдельно проводилась работа в в сфере организации безопасности дорожного движения.
Напомним, ЛДНР, Запорожье и Херсонскую область включили в ЮВО. Решение об этом принял Владимир Путин.
Ранее экс-замглавы угрозыска Ростовской области Александр Зейдляев пострадал от атаки беспилотника в зоне СВО. Он отвозил бойцам гуманитарную помощь, когда его колонну атаковали. Зейдляев получил ранения, однако его жизни ничего не угрожает.