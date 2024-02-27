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Published Сегодня, 15:21

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Updated Сегодня, 15:26

Донской парламент расширил льготы по догазификации в регионе

Донской парламент расширил льготы по догазификации в регионе

27 февраля 2024, 15:21
Фото: Заксобрание Ростовской области
На пятом заседании Законодательного Собрания Ростовской области VII созыва, которое прошло сегодня, депутаты рассмотрели 39 вопросов. Значительную часть из них составил социальный блок. В него вошли вопросы по льготам на догазификацию для отдельных категорий граждан и предприятий.

В настоящее время на Дону полным ходом реализуется президентская программа по догазификации региона. Она позволяет бесплатно довести газ до границы домовладения. Но задача органов власти Ростовской области заключается в том, чтобы помочь жителям в подключении прокладки газовых сетей уже внутри своего участка, а также в приобретении необходимого газового оборудования.

Еще на старте программы региональное правительство и губернатор обозначили категории граждан, которые могут получить компенсацию расходов по газификации своего домовладения, но теперь этот список будет расширен.

Как отмечает председатель Законодательного собрания нашего региона Александр Ищенко, в настоящее время право на льготу до 100 тысяч рублей имеют 14 категорий граждан. Среди них: семьи с детьми-инвалидами, участники Великой Отечественной войны и труженики тыла, ветераны и инвалиды боевых действий и их вдовы, участники СВО и члены их семей, инвалиды первой и второй групп, многодетные и малоимущие семьи, одинокие граждане старше 65 лет и малоимущие граждане.

— Мы предлагаем расширить категорию и дополнить нормы о том, что льготу могут получать и граждане, которые осуществляют уход за детьми-инвалидами. Имеется в виду — усыновители, а также опекуны и попечители таковых. По нашему мнению эта категория граждан требует отдельной поддержки, — говорит Александр Ищенко. Но на фоне усиления развития газификации Ростовской области депутаты не забывают и о предприятиях, которые эту газификацию проводят.
Фото: Заксобрание Ростовской области
— Дело в том, что по закону вновь создаваемые газовые сети должны платить налог на имущество. Но ранее мы уже приняли поправки, что те газовые сети, которые введены в эксплуатацию после первого января 2022 года не уплачивают налог на имущество. Между тем, у нас есть значительное количество газовых сетей, которое сегодня находится в собственности или эксплуатации муниципальных образований, за счет чего муниципалитеты несут большую финансовую нагрузку, так как и содержание и ремонт ложится на их плечи. У некоторых просто нет средств для ремонта, поэтому сети приходят в аварийное состояние. Для комплексного решения проблемы, учитывая тот факт, что «Газпроммежрегионгаз» вкладывает значительные средства в догазификацию населенных пунктов в Ростовской области, мы на три года с 1 января 2024 по 31 декабря 2026 года освобождаем организации от уплаты налога на имущество, — поясняет председатель Законодательного собрания Ростовской области.

Александр Ищенко добавил, что это коснется тех предприятий, которые строят газораспределительные сети и транспортируют газ в Ростовской области. То есть, все газовые сети в независимости от того, когда они были построены освобождаются от налога на имущество и это решение, по мнению парламентария, будет иметь продолжение.

— На мой взгляд это важное решение, которое позволит обеспечить дальнейшую стабильность в системе обеспечения газом жителей Ростовской области, — подчеркивает председатель донского парламента.

В Законодательном собрании также отметили, что средства, которые планировалось потратить на уплату налога (около 1,2 млрд рублей за три года) будут направлены на обслуживание вновь построенных газораспределительных сетей.

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