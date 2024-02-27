Донской парламент расширил льготы по догазификации в регионе

Александр Ищенко добавил, что это коснется тех предприятий, которые строят газораспределительные сети и транспортируют газ в Ростовской области. То есть, все газовые сети в независимости от того, когда они были построены освобождаются от налога на имущество и это решение, по мнению парламентария, будет иметь продолжение.