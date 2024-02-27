Движение ограничат в Ростове возле кольца ЦГБ

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Проехать нельзя будет на участке улицы Текучева от Чехова до переулка Ахтарского. Ограничение связано с работами на подземных коммуникациях. Они продлятся с 11 марта до 30 мая.
Вероятно, из-за поиска объездных путей автомобилисты будут дольше стоять в пробках. Рядом с участком, где ввели ограничения, находится кольцо ЦГБ — место, известное постоянными заторами машин.
Напомним, движение на Московской ограничат в Ростове до 1 апреля. Там будут реконструировать водопроводную линию. Ограничение коснется участка Московской от переулка Доломановского до переулка Островского с северной стороны.