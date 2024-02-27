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Движение ограничат в Ростове возле кольца ЦГБ

Движение ограничат в Ростове возле кольца ЦГБ

27 февраля 2024, 08:10
Фото: Pxhere
Движение ограничат в Ростове возле кольца ЦГБ
С 11 марта ограничения движения появятся на улице Текучева, рассказали в департаменте транспорта Ростова.

Проехать нельзя будет на участке улицы Текучева от Чехова до переулка Ахтарского. Ограничение связано с работами на подземных коммуникациях. Они продлятся с 11 марта до 30 мая.

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Вероятно, из-за поиска объездных путей автомобилисты будут дольше стоять в пробках. Рядом с участком, где ввели ограничения, находится кольцо ЦГБ — место, известное постоянными заторами машин.

Напомним, движение на Московской ограничат в Ростове до 1 апреля. Там будут реконструировать водопроводную линию. Ограничение коснется участка Московской от переулка Доломановского до переулка Островского с северной стороны.

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