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Published Сегодня, 17:43

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Эксперт рассказал, почему многим ростовчанам ипотека не по карману

Эксперт рассказал, почему многим ростовчанам ипотека не по карману

27 февраля 2024, 17:43
Фото: 1MI
Многие жители России, в том числе Ростовской области, не могут позволить себе ипотеку по нескольким причинам, рассказал Newia.ру эксперт компании «Третий Рим» Сергей Ионов.

Главным фактором затруднения при получении ипотеки является высокая стоимость недвижимости. Кроме того, препятствия могут возникнуть из-за низкого уровня официального дохода, отсутствия первоначального взноса или плохой кредитной истории.

«Прежде чем решиться на ипотеку, важно основательно проанализировать свои финансы. Необходимо убедиться в том, что вы сможете стабильно погашать ежемесячные платежи», — рассказал эксперт.

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Издание пишет, что средний объем ипотечного кредита в России составляет 3 миллиона рублей, в то время как средняя процентная ставка на ипотеку равна 9%. А процент просроченной ипотечной задолженности достигает 0,5%.

Ранее появилась информация, что взлетевшие в цене квартиры снова могут подорожать в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Недвижимость#Ипотека#Финансы#Ростов#Происшествия#Кредитная история
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