Эксперт рассказал, почему многим ростовчанам ипотека не по карману

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 17:46
Updated Сегодня, 17:46
Главным фактором затруднения при получении ипотеки является высокая стоимость недвижимости. Кроме того, препятствия могут возникнуть из-за низкого уровня официального дохода, отсутствия первоначального взноса или плохой кредитной истории.
«Прежде чем решиться на ипотеку, важно основательно проанализировать свои финансы. Необходимо убедиться в том, что вы сможете стабильно погашать ежемесячные платежи», — рассказал эксперт.
Издание пишет, что средний объем ипотечного кредита в России составляет 3 миллиона рублей, в то время как средняя процентная ставка на ипотеку равна 9%. А процент просроченной ипотечной задолженности достигает 0,5%.
Ранее появилась информация, что взлетевшие в цене квартиры снова могут подорожать в Ростовской области.