Гендиректор РЭО сообщил о строительстве в Мордовии нового комплекса по обработке ТКО

«Помимо объекта в Лямбирском районе в Мордовии будут также построены объекты в Зубово-Полянском и Краснослободском районах, — поделился заместитель генерального директора РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев. — Создание трех комплексов позволит республике приблизиться к целевым показателям уже в 2024 году. Общая мощность объектов составит 240 тысяч тонн в год».