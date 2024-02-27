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Гендиректор РЭО сообщил о строительстве в Мордовии нового комплекса по обработке ТКО

Гендиректор РЭО сообщил о строительстве в Мордовии нового комплекса по обработке ТКО

27 февраля 2024, 18:52
Фото: reo.ru
В конце 2024 года в Лямбирском районе Мордовии появится современный объект обработки твердых коммунальных отходов (ТКО) мощностью 180 тыс. тонн. Данный комплекс сможет перерабатывать более 75% ТКО, которые ежегодно образуются в регионе.

Согласно заявлению генерального директора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева, строительство мусоросортировочного комплекса в Лямбирском районе Мордовии ведется в рамках концессионного соглашения с лета 2023 года.

Он добавил, что на строительство этого объекта была получена субсидия в размере 1,2 млрд рублей. К концу года комплекс планируется завершить, пишет gorod55.ru.

«Это позволит региону существенно приблизиться к выполнению показателей федерального проекта „Комплексная система ТКО“ нацпроекта „Экология“», — отметил Буцаев.

На предприятии планируется установить самое современное оборудование. Оно позволит автоматически раскрывать пакеты и отделять органические отходы от общих.

Согласно положительному заключению государственной экспертизы суммарная стоимость проекта — 1,8 млрд рублей с НДС. Это позволило региону в июне 2023 года получить субсидию из федерального бюджета в рамках Правил № 1222 в размере 1,2 млрд рублей.

«Помимо объекта в Лямбирском районе в Мордовии будут также построены объекты в Зубово-Полянском и Краснослободском районах, — поделился заместитель генерального директора РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев. — Создание трех комплексов позволит республике приблизиться к целевым показателям уже в 2024 году. Общая мощность объектов составит 240 тысяч тонн в год».

Отметим, что в рамках соглашения о создании трех объектов концессионером выступило ООО «Мордовский экологический оператор». Концессия была подписана 21 ноября 2022 года.

#Общество
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