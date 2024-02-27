Гендиректор РЭО сообщил о строительстве в Мордовии нового комплекса по обработке ТКО

Posted Сегодня, 18:52
Published Сегодня, 18:52
Modified Сегодня, 18:52
Updated Сегодня, 18:52
Согласно заявлению генерального директора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева, строительство мусоросортировочного комплекса в Лямбирском районе Мордовии ведется в рамках концессионного соглашения с лета 2023 года.
Он добавил, что на строительство этого объекта была получена субсидия в размере 1,2 млрд рублей. К концу года комплекс планируется завершить, пишет gorod55.ru.
«Это позволит региону существенно приблизиться к выполнению показателей федерального проекта „Комплексная система ТКО“ нацпроекта „Экология“», — отметил Буцаев.
На предприятии планируется установить самое современное оборудование. Оно позволит автоматически раскрывать пакеты и отделять органические отходы от общих.
Согласно положительному заключению государственной экспертизы суммарная стоимость проекта — 1,8 млрд рублей с НДС. Это позволило региону в июне 2023 года получить субсидию из федерального бюджета в рамках Правил № 1222 в размере 1,2 млрд рублей.
«Помимо объекта в Лямбирском районе в Мордовии будут также построены объекты в Зубово-Полянском и Краснослободском районах, — поделился заместитель генерального директора РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев. — Создание трех комплексов позволит республике приблизиться к целевым показателям уже в 2024 году. Общая мощность объектов составит 240 тысяч тонн в год».
Отметим, что в рамках соглашения о создании трех объектов концессионером выступило ООО «Мордовский экологический оператор». Концессия была подписана 21 ноября 2022 года.