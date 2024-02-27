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Генерал Агарков заявил, что мятеж ЧВК в Ростове провалился благодаря полиции

Генерал Агарков заявил, что мятеж ЧВК в Ростове провалился благодаря полиции

27 февраля 2024, 17:34
Фото: Анна Ивченко / rostovgazeta.ru
Генерал Агарков заявил, что мятеж ЧВК в Ростове провалился благодаря полиции
Начальник донского Главного управления МВД Олег Агарков объяснил, как Ростову удалось выстоять во время мятежа ЧВК 24 июня 2023 года, об этом он рассказал во время выступления перед Заксобранием Ростовской области.

Во время своего отчета перед донскими парламентариями глава ГУ МВД РФ по Ростовской области Олег Агарков вспомнил о событиях лета прошлого года, а именно мятеже Евгения Пригожина.

Олег Агарков рассказал, что, несмотря на чрезвычайность ситуации, в городе удалось сохранить спокойную и безопасную обстановку благодаря слаженным действиям сотрудников полиции и представителей других силовых структур.

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«Никто в наших рядах не дрогнул в минуту опасности, этим мы исключили трагические последствия», — сообщил Агарков.

Напомним, Евгений Пригожин с вооруженными людьми прибыл в Ростов вечером 23 июня 2023 года. В течение суток вооруженные люди занимали штаб ЮВО, заблокировав движение по проспекту Буденновскому и частично улице Большой Садовой. Они покинули Ростов только поздним вечером следующего дня после продолжительных переговоров.

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