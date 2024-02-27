Генерал Агарков заявил, что мятеж ЧВК в Ростове провалился благодаря полиции

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
Во время своего отчета перед донскими парламентариями глава ГУ МВД РФ по Ростовской области Олег Агарков вспомнил о событиях лета прошлого года, а именно мятеже Евгения Пригожина.
Олег Агарков рассказал, что, несмотря на чрезвычайность ситуации, в городе удалось сохранить спокойную и безопасную обстановку благодаря слаженным действиям сотрудников полиции и представителей других силовых структур.
«Никто в наших рядах не дрогнул в минуту опасности, этим мы исключили трагические последствия», — сообщил Агарков.
Напомним, Евгений Пригожин с вооруженными людьми прибыл в Ростов вечером 23 июня 2023 года. В течение суток вооруженные люди занимали штаб ЮВО, заблокировав движение по проспекту Буденновскому и частично улице Большой Садовой. Они покинули Ростов только поздним вечером следующего дня после продолжительных переговоров.