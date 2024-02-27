Какие продукты подорожают в Ростове в 2024 году

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Он рассказал, что в 2024 году россияне почувствуют изменение цен на ряд продуктов. Если в прошлом году всех существенно волновало подорожание яиц, так как их стоимость за год увеличилась на 44%, то в 2024 подорожание затронет целый ряд товаров: от шоколада, индейки и кофе, до табачной продукции и алкоголя.
А часть продуктов: овощи, курятина, свинина и подсолнечное масло наоборот подешевеют.
«Цена на большое количество товаров зависит от урожая, который определяется природно-климатическими условиями. Простыми словами — рост стоимости ряда продуктов объясняется неурожаем в странах-поставщиках. В прошлом году погодные условия в ряде стран были неблагоприятными, часть государств пострадала от засухи. Это привело к росту фьючерсов, например, на кофе и какао. Из-за засухи кофе начал дорожать еще в конце октября. Также из-за неурожая в Гане и Кот-д’Ивуаре на 40% выросла стоимость какао-бобов, что повлияет на увеличение цены шоколада и конфет», — рассказал эксперт.
Он добавил, что цены на рис могут розниться. Есть вероятность, что длиннозерные сорта вырастут в цене, ведь Таиланд и Индия ограничили их экспорт в связи с неурожаем, а круглозерным рисом наша страна обеспечивает себя сама, поэтому стоимость существенно не изменится.
Порадуют россиян цены на растительное масло. Из-за рекордного урожая в 2023 году и благоприятного прогноза на этот год, стоимость продукта должна снизиться. Подорожание, как и уменьшение стоимости ряда продуктов будет происходить на фоне сезонности.
«Говоря о фруктах отметим, что предпосылок к резкому росту цен на них сейчас нет, больше обычного из-за логистических затрат подорожают лишь апельсины и бананы. Меньше всего цена отразится на яблоках», — рассказал специалист.
Он добавил, что аналогичная ситуация наблюдается и с овощами, пик роста цен, на которые придется на начало весны, затем корректировка стоимости будет осуществляться с учётом сезонных колебаний.
В 2024 году стоимость основных видов овощей (картофель, морковь, капуста, помидоры и огурцы) должна существенно снизиться. Картофель с начала года подешевел на 10%. Это можно объяснить тем, что предложение превышает спрос. Часть мясной продукции может подорожать из-за того, что растут цены на корма, препараты и производственное оборудование.
В этом году подорожание скажется на индейке, говядине и баранине, в то время как курятина и свинина могут остаться на том же уровне или даже подешеветь благодаря налаженному в России производству. Молочная продукция также дорожает из-за роста сопутствующих расходов. В отрасли наблюдается зависимость от импортных комплектующих, а также вакцин и кормовых добавок. Рост цен ожидается в категории алкогольной и табачной продукции. Эксперт уточнил, что на ценах скажется повышение акцизов на 4,9%, которые выросли с 1 января 2024 года. На стоимость также повлияет логистика. Следует отметить, что Минфин России не стал поднимать минимальную розничную цену на алкоголь.
Собеседник подытожил, что в 2024 году цены на продукты питания будут разниться. В целом резких скачков не произойдет, за ситуацией следят на государственном уровне, а благодаря хорошим урожаям и налаженному производству в сфере животноводства стоимость ряда товаров может уменьшиться. Ритейлеры, в свою очередь, постепенно рассматривают новую ценовую политику, они стремятся закупить продукцию впрок по старым ценам и дальше с помощью запасов сдерживать новые.
Ранее минимальный набор продуктов подорожал в Ростовской области за год.