Какие продукты подорожают в Ростове в 2024 году

В этом году подорожание скажется на индейке, говядине и баранине, в то время как курятина и свинина могут остаться на том же уровне или даже подешеветь благодаря налаженному в России производству. Молочная продукция также дорожает из-за роста сопутствующих расходов. В отрасли наблюдается зависимость от импортных комплектующих, а также вакцин и кормовых добавок. Рост цен ожидается в категории алкогольной и табачной продукции. Эксперт уточнил, что на ценах скажется повышение акцизов на 4,9%, которые выросли с 1 января 2024 года. На стоимость также повлияет логистика. Следует отметить, что Минфин России не стал поднимать минимальную розничную цену на алкоголь.