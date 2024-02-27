Каждый десятый ростовчанин живет за чертой бедности

При этом в среднем по городам-миллионникам доля населения, чьи доходы ниже прожиточного минимума, составляет 9,2%. В соседнем Краснодаре ситуация почти ничем не отличается от Ростова. Там у 10,46% местных жителей доходы не дотягивают до значения прожиточного минимума. Да и сама сумма прожиточного минимума там выше примерно на сто рублей.