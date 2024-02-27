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Published Сегодня, 08:20

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

Каждый десятый житель Ростова живет за чертой бедности

Каждый десятый ростовчанин живет за чертой бедности

27 февраля 2024, 08:20
Фото: 1MI
Каждый десятый житель Ростова живет за чертой бедности

Больше 10% жителей Ростова зарабатывают ниже прожиточного минимума

В Ростове 10,48% местных жителей имеют доходы ниже прожиточного минимума, следует из отчета ВЭБ.рф.

Данные были получены аналитиками в ходе опроса. Из него выяснилось, что доходы у 10,48% ростовчан ниже величины прожиточного минимума. В Ростовской области он составляет 14 526 рублей на душу населения. Для трудоспособных граждан показатель выше на 1 307 рублей.

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При этом в среднем по городам-миллионникам доля населения, чьи доходы ниже прожиточного минимума, составляет 9,2%. В соседнем Краснодаре ситуация почти ничем не отличается от Ростова. Там у 10,46% местных жителей доходы не дотягивают до значения прожиточного минимума. Да и сама сумма прожиточного минимума там выше примерно на сто рублей.

Ранее сообщалось, что треть показателей индекса качества жизни в Ростове оказались ниже общероссийских.

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