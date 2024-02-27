Международный кинофестиваль проведут в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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Updated Сегодня, 05:41
По информации ТАСС, речь идет о фестивале документального кино и медиапроектов «Линия фронта». Он должен состояться с 3 по 6 декабря.
Участниками станут представители Вьетнама, Китая, возможно, Японии. Кроме того, интерес есть и у кинематографистов из различных регионов России.
Одной из целей кинофестиваля является поддержка новых талантов в этой сфере.
«Мы открыты для всех, включая начинающих блогеров, и не оцениваем их по количеству подписчиков. Вместо этого мы оцениваем контент, стремясь, чтобы он был ярким, интересным и оригинальным», — заявили организаторы.
Ранее в Ростове прошел показ документального фильма «Шиба».