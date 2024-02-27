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Published Сегодня, 05:39

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Updated Сегодня, 05:41

Международный кинофестиваль проведут в Ростове-на-Дону

Международный кинофестиваль проведут в Ростове-на-Дону

27 февраля 2024, 05:39
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в декабре планируется провести международный кинофестиваль, на который приедут представитель нескольких стран, сообщают СМИ.

По информации ТАСС, речь идет о фестивале документального кино и медиапроектов «Линия фронта». Он должен состояться с 3 по 6 декабря.

Участниками станут представители Вьетнама, Китая, возможно, Японии. Кроме того, интерес есть и у кинематографистов из различных регионов России.

В Ростове прошел показ документального фильма «Шиба»
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Одной из целей кинофестиваля является поддержка новых талантов в этой сфере.

«Мы открыты для всех, включая начинающих блогеров, и не оцениваем их по количеству подписчиков. Вместо этого мы оцениваем контент, стремясь, чтобы он был ярким, интересным и оригинальным», — заявили организаторы.

Ранее в Ростове прошел показ документального фильма «Шиба».

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Документальный фильм#Международный кинофестиваль#Линия фронта
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