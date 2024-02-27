Морозы и солнечная погода ожидаются в Ростове-на-Дону 27 февраля

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
В городе ожидается солнечная погода с утра, при этом температура воздуха утром составит около -2 градусов. В течение дня ожидается постепенное повышение температуры до +7 градусов.
К вечеру прогнозируют небольшое похолодание до около +1 градуса. Ночью станет еще холоднее, когда температура опустится до -4 градусов.
Порывы ветра достигнут скорости 15 метров в секунду.
В среду сохранятся аналогичные погодные условия, а в четверг будет облачно. На выходных, 2 и 3 марта, вернется солнечная погода. Температура поднимется до +7 градусов.
Ранее школы и детсады закрывали в Ростовской области из-за непогоды.