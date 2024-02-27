rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:02

Published Сегодня, 05:02

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

Морозы и солнечная погода ожидаются в Ростове-на-Дону 27 февраля

Морозы и солнечная погода ожидаются в Ростове-на-Дону 27 февраля

27 февраля 2024, 05:02
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону во вторник, 27 февраля, будет холодная погода и выглянет солнце, сообщили синоптики.

В городе ожидается солнечная погода с утра, при этом температура воздуха утром составит около -2 градусов. В течение дня ожидается постепенное повышение температуры до +7 градусов.

К вечеру прогнозируют небольшое похолодание до около +1 градуса. Ночью станет еще холоднее, когда температура опустится до -4 градусов.

В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригад
Узнать подробнее

Порывы ветра достигнут скорости 15 метров в секунду.

В среду сохранятся аналогичные погодные условия, а в четверг будет облачно. На выходных, 2 и 3 марта, вернется солнечная погода. Температура поднимется до +7 градусов.

Ранее школы и детсады закрывали в Ростовской области из-за непогоды.

Читайте также:
В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригадШколы и детсады начали закрывать в Ростовской области из-за непогодыВ части Ростовской области ввели режим ЧС из-за непогоды
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ветер#Погода#Температура#Солнце
Подпишитесь
В Ростове жители мечтают о переезде, а дончане — о безопасной М-4 без ям
Вчера, 16:31
ЛДНР, Запорожье и Херсонскую область включили в состав Южного военного округа
Вчера, 15:59
Продукты подорожали на 9% в январе в Ростовской области
Вчера, 12:58
Ростовчанка пожаловалась на текущую три месяца крышу дома из-за аварийного дерева
Вчера, 12:15
Как избавиться от ненужных вещей в Ростове-на-Дону
Вчера, 12:12
Клубный дом «Вместе» в Ростове-на-Дону вышел в финал конкурса ТОП ЖК-2024
Вчера, 06:09