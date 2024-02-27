Музыка и ее влияние на человека

По его словам, нельзя утверждать, что музыка способна излечить всех. Каждому человеку нужна своя музыка, которая может помочь ему настроиться или снять стрессовое напряжение. Некоторые люди хранят на своих смартфонах музыкальные файлы, которые им необходимы для достижения определенного состояния, пишет Pravda.Ru.