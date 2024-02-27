Музыка и ее влияние на человека

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Updated Сегодня, 08:00
По его словам, нельзя утверждать, что музыка способна излечить всех. Каждому человеку нужна своя музыка, которая может помочь ему настроиться или снять стрессовое напряжение. Некоторые люди хранят на своих смартфонах музыкальные файлы, которые им необходимы для достижения определенного состояния, пишет Pravda.Ru.
Доктор Дорохов поделился своими предпочтениями в музыке и отметил Штрауса. Он также напомнил, что раньше в царской армии люди распевали песни вместе, чтобы успокоиться.
Он призадумался, почему сейчас в армии это уже не практикуется. Тем не менее, он отметил, что концертные бригады все же посещают военные части.
В любом случае, по словам Дорохова, каждый человек в неприятной жизненной ситуации обращается к своей музыке. Эта музыка может быть как расслабляющей, так и активирующей. Все зависит от индивидуальных предпочтений каждого человека.