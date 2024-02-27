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Published Сегодня, 16:14

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На прием иностранных гостей в Ростове в 2024 году потратят более 4 млн рублей

На прием иностранных гостей в Ростове в 2024 году потратят более 4 млн рублей

27 февраля 2024, 16:14
Фото: rostov-gorod.ru
На прием иностранных гостей в Ростове в 2024 году потратят более 4 млн рублей

Власти Ростова потратят 4,3 миллиона рублей на прием зарубежных гостей

В Ростове на прием иностранных гостей выделили более четырех миллионов рублей, сведения об этом появились на портале госзакупок.

В понедельник, 26 февраля, администрация Ростова опубликовала аукцион для поиска организации, которая возьмет на себя заботы по приему иностранных гостей во время значимых мероприятий 2024 года. Стоимость работ оценили в 4,34 миллиона рублей.

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За эти деньги подрядчик должен будет обеспечить трансфер гостей с помощью трех легковых автомобилей, автобуса и микроавтобуса, размещение зарубежных представителей в номерах типа «Стандарт» или «Джуниор сюит», а также организовать питание гостей, экскурсии и услуги переводчика. Согласно документации, властям потребуются переводчики со знанием английского, китайского, немецкого, французского, испанского и турецкого языков, вероятно, и гости будут из этих же стран, однако сроки приема гостей и мероприятия в техническом задании не уточняли. Период оказания услуг с момента заключения контракта до 16 декабря 2024 года.

Напомним, прошлой осенью делегация из Ростова уже посещала город Цзинань, возможно, в 2024 году следует ждать ответный визит.

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