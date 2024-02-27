На прием иностранных гостей в Ростове в 2024 году потратят более 4 млн рублей

За эти деньги подрядчик должен будет обеспечить трансфер гостей с помощью трех легковых автомобилей, автобуса и микроавтобуса, размещение зарубежных представителей в номерах типа «Стандарт» или «Джуниор сюит», а также организовать питание гостей, экскурсии и услуги переводчика. Согласно документации, властям потребуются переводчики со знанием английского, китайского, немецкого, французского, испанского и турецкого языков, вероятно, и гости будут из этих же стран, однако сроки приема гостей и мероприятия в техническом задании не уточняли. Период оказания услуг с момента заключения контракта до 16 декабря 2024 года.